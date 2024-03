Az elmúlt években tízmilliókat talicskázott ki a pécsi városházáról a fővárosi baloldali propagandacég, a Publicus Intézet. A kritikusai szerint a magát közvélemény-kutatónak tartó szervezet elsősorban abban jeleskedik, hogy a baloldal esélyeit úgy jósolja meg a választások előtt, hogy az a megbízóinak megfelelhessen. A 2022-es parlamenti voksolás előtt például nem sokkal azt mérte a Publicus, hogy többen szeretnének kormányváltást, mint ahányan nem. Köztudott, hogy a választáson végül újabb kétharmados jobboldali győzelem született.

Pedofilmentegető megbízása csúszik, a baloldalon áll a bál

Fotó: Löffler Péter

Legutóbb Péterffy Attiláék abban az időszakban bízták meg közel húszmillióért, amikor az energiaválságra hivatkozva például a TV-torony díszkivilágítását korlátozták, hogy azzal egy év alatt néhány százezer forintot meg tudjanak spórolni. Ennek volt betudható, hogy tavaly március 15-én a torony nem öltözött ünnepi díszbe, amivel Péterffy 2000 forintot takarított meg az 1848-49-es forradalom hősein.

A Publicus tehát kitüntetett figyelmet kapott Gyurcsány Ferenc jelöltjétől, Péterffytől eddig is, így most is erre számíthatott. A közelmúltban Péterffy egyik bizottsága az MSZP-s Csaba István és a DK-s Auth István részvételével egy önkormányzati cégek elégedettségmérésével kapcsolatban kérte fel ajánlattételre a céget. Két másik baloldali vállalkozást bevettek, az egyik a szintén fővárosi társulat, a Závech Research volt, amely 2022-ben ugyan azt kutatta ki, hogy a jobboldal nyeri a választást, de csak 2 százalékos különbséget mért, amit hibahatárnak nevezett. Az eredmény közismert.

Pedofilmentegető: ez betegség

A közel 20 millióba kerülő elégedettségmérési szerződésről múlt héten kedden döntöttek volna, borítékolhatóan a Publicus tűnt befutónak, csakhogy ezt elnapolták. Nem kizárt, hogy azért, mert homokszem került a bizniszelésbe: Barkóczi Csaba fideszes képviselő a legutóbbi közgyűlésen ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy Pulai András korábban azzal mosdatta a pedofil bűnözőket, hogy az betegség, s egyben megjegyezte, hogy egy pedofilmosdató férfinak adhatnak újabb megbízást. Barkóczi részéről az is elhangzott, hogy szörnyetegek ülnek a pécsi baloldalban, hiszen a másfél éves kisfiát vádolta meg játszótéri vandalizmussal a volt kocsmáros, Auth István DK-s politikus.

– A legocsmányabb dolog, hogy egy felnőtt férfi egy másfél éves gyermeket támad, megfogom védeni a gyermekemet öntől, maga egy szörnyeteg

– üzente Authnak Barkóczi Csaba. A történtek után a Publicus megbízása kisiklott, az illetékes bizottság ülését elhalasztották, pedig már dönthettek volna Pulaiék újabb kistafírozásáról.