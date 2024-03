Az előző választás előtt is igyekezett Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltje, Péterffy Attila mindent megígérni, hogy megszerezhesse egy szűk baloldali elit számára a pénzügyi uralmat a pécsi városházán. Ezt sikerült is elérnie, hiszen a kasszakulcsokat megkapta, aminek következtében pár év leforgása alatt a több milliárd forintos többlet állami támogatás, a növekvő iparűzési adóbevétel ellenére 16 milliárdosra duzzasztotta fel a város EIB hitelállományát.

Csizmadia Péter tollával ír alá Péterffy Attila

Fotó: Löffler Péter

Ez volt Péterffy ötlete

Mindenesetre 2019-ben még azt állította, hogy a helyi vállalkozások megbecsülése érdekében bevezeti a Pécsi Vállalkozói Hűségprogram kedvezménycsomagot, most a város hivatalos honlapján a keresőbe beírva a hűségprogram kifejezést a találatok helyett azonban csak ez az üzenet érkezik: "Sajnáljuk! A keresett tartalom nem található!"

Ami lett belőle

A témában a propaganda által évekkel ezelőtt közölt – szokás szerint névtelen szerző által összegründolt – cikken kívül lényegében másra nem is bukkantunk a témában. A cikkben az áll, hogy a hűségprogram kapcsán, „az ipari parkba költöző kis és közepes cégek ugyanazokat az építmény- és telekadó-kedvezményeket kapják, mint a nagyobb vállalatok". Ettől még persze valahol létezhet a pécsi hűségprogram, csak az elmúlt években a több mint félmilliárdos közpénzt felemésztő propaganda valamiért nem igazán számolt be erről.

Idecsábítás helyett elüldözés

A balos választási programban persze az új befektetők idecsábítása is szerepelt, csakhogy a baloldali városvezetés egy olyan befektetőellenes határozatot fogadott el, amellyel éppen elriasztja a befektetőket. Saját bevallásuk szerint is legalább 16 céget küldtek el állítólag azért, mert akkumulátorgyárat akartak építeni. Arról viszont hallgatnak, hogy valóban milyen tanulmányokra, dokumentumokra hivatkozva küldték el a cégeket – ha egyáltalán készültek ilyenek, vagy pedig inkább politikai okból, hasra ütésre történtek ezek.

Pécs helyett Szeged

Péterffyék igyekeznek azt is tagadni, hogy Pécsre, vagy Pécs környékére érkezhetett volna a Szegedet választó kínai BYD, amely a világ legnagyobb elektromos autókat gyártó vállalata, ám tény, hogy nem itt, hanem az alföldi városban valósul meg az a 2000 milliárdos fejlesztés, ami a teljes helyi gazdaságot magával húzza. Sőt, kiderült az is, hogy a német Rheinmetall is Szegedet választotta, ott építi fel negyedik hazai üzemét.

Nem tetszett neki a kicsik megsegítése

Meglehetősen pikáns elem az is, hogy a városvezető a programjában még azt írta, hogy „a hosszú távú és stabil gazdasági növekedés kulcsa a pécsi kis- és középvállalkozások növekedése", de aztán már inkább amiatt is tiltakozott, hogy a kormány felére csökkentette az cégeknek az iparűzési adót a pandémia idején. A városvezető azzal érvelt, hogy a kormány azt a kis- és középvállalkozási kört támogatja az önkormányzat kárára, amely döntő többségében nem is tervezi a bezárást. A kormány egyébként Pécsnek teljes kompenzációt fizetett a kiesett adóbevételek miatt.