A forrásaink szerint a pécsi baloldali polgármester a 2019-es választások előtt a különböző pártoknál igyekezett házalni saját magával, de a nemzeti oldal kikosarazta az akkora már erős MSZP-s kapcsolatokkal bíró Péterffy Attilát. Így sodródott Gyurcsány Ferenc pártjához is annyira közel, hogy a támogatását is megszerezze. A dollárbaloldalnak pedig jobb jelölt híján kapóra jött a vagyonos, amúgy volt vezérigazgatóként a helyi erőműnek lekötelezett Péterffy felbukkanása.

Péterffy Attila körül évtizedes kötődések vannak a háttérben

Fotó: Löffler Péter

A választási trükköt pedig már Mellár Tamás esetében sikerre vitték, amelynek az volt a képlete, hogy a baloldali pártokból kiábrándult választók megnyerésére a függetlenség álcája mögé bújtatott álcivilre van szükség, aki el tudja hitetni magáról, hogy szakmai feladatot lát el. Péterffy volt vezérigazgatóként erre alkalmasnak tűnt, holott volt támogatói szerint is egy város vezetése nem egy multicég érdekeinek, valamint egoista célok beteljesítéséről szól, sokkal inkább közéleti, a közért való tevékenykedésről.

A „szakmaiságot” pedig az tette zárójelbe, hogy valójában egy monopolhelyzetben lévő vállalatot kellett irányítgatnia, tudomásunk szerint pedig a pécsi erőmű éléről való hirtelen távozása mögött is komoly indokok álltak. Ezt támasztja alá, hogy egy olyan állást fogadott el, amely jóval szerényebb volt a pécsihez képest.

Alkalmatlannak találta saját támogatója is

A baloldali politikust aztán maga Mellár Tamás is alkalmatlannak találta polgármesternek, holott éppen az ő álcivil szervezete, a Mindenki Pécsért Egyesület volt az, amelyik 2019-ben ernyőszervezetként elindította a választáson Gyurcsány és az MSZP jelöltjét. Péterffy aztán sorra szegte meg a kampányígéreteit, vagy pedig egyszerűen azok lényegi tartalmát kiforgatta eredeti jelentéstartalmából. Így nem készült el az akvapark, aminek hozzá sem kezdtek, nem állította meg az elvándorlást, nem nyitotta meg az amúgy román vajda, Drakula pincéjét, nem csökkentette a buszjegyek árait, sőt rosszabb szolgáltatásért kell viszonylagosan többet fizetni, és azonnal megengedte a túlmunkát is, miután elmúlt a választási hevület.

Péterffy aztán a választások során a hozzá közel álló baloldali csoportból az MSZP-s köröknek adott nagyobb teret a cégek élén, csakhogy ugyanezen háló origóját még az a Gyurcsány Ferenc adta, aki egykoron MSZP-s miniszterelnök volt, s egyes vélemények szerint pedig a néhai MSZP-s Toller László pécsi polgármester segítette leginkább hatalmi törekvéseit. Köztudott az is, hogy a pécsi baloldal tagjai – akik közül többen most is élvezik a Péterffy-rezsim előnyeit – igyekeztek Gyurcsánynak a pécsieknek szánt „ajándékát”, a tubesi radar ügyét szőnyeg alá söpörni a helyi közgyűlésben.

A marxos barát

De más szálon erős a kapocs Gyurcsánnyal: a Pécsen sokak által csak „Fletóként” emlegetett pártelnök itt végezte levelezőn – állítólag – a felsőfokú „tanulmányait”, amely során Mellár Tamás is "tanította", aki egy interjúban arról beszélt, hogy miként szóltak le hozzá telefonon, hogy az elvtárs figyeljen oda, amikor Gyurcsány érkezik hozzá vizsgázni. A magát valamiért állandóan jobboldalinak tartó közgazdászról kevésbé ismert viszont, hogy a 80-as években, amikor már nem volt kötelező, akkor is a kommunizmus atyját, Marxot éltette újságcikkben. Mint azt papírra vetette, a marxizmus hasznos volt számára, „mert a dolgok kaotikus zűrzavarában mindig megvethettem a lábam egy szilárd ponton”. Szerinte ”nagy jelentőségű történelmi tett volt a Marx elméletére épülő munkásmozgalom győzelme” és „Marxot nem idézni kell, hanem folytatni”.



Péterffy mint szakdolgozat

Pécsen köztudott, hogy Gyurcsány Ferenc pécsi „szakdolgozata” állítólag elveszett, nem lehet tudni, hogy mi szerepelt benne, bizonyos vélemények szerint nem is készült el sohasem, mindenesetre most már elmondható, hogy maga Péterffy vált azzá, aki megmutatta: hogyan lehet úgy terelgeti a közvéleményt, hogy azzal a DK-s pártelnök érdekeit szolgálja.