A közpénzek elherdálásában Gyurcsány Ferenc Péterffy Attila tanítómestere. Erre kötöttek alkut a pécsiek feje fölött. Most már a pécsiek számára is egyértelmű, hogy kivel is állnak valójában szemben, és azt is tudják: ahol Gyurcsány Ferenc van, ott csak káosz és rendetlenség lehet.

A pécsi Fidesz-frakció arra szólítja fel a jelenlegi városvezetést, hogy hagyja abba Pécs értékeinek eltékozlását! A pécsiek a júniusi önkormányzati választáson a jelenlegi alkalmatlan vezetés felelőtlen városi „vagyongazdálkodásáról” is véleményt mondhatnak.