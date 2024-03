A Péterffy Attila tisztelői elnevezésű szellemes közösségi oldal is bemutatta azt a hivatalos városházi meghívót, amit Péterffy Attila baloldali polgármester és csapata küldött szét a szélrózsa minden irányába a márciusi ünnepséggel kapcsolatban. Csakhogy a baloldali önkormányzat még a Habsburg Birodalom elleni forradalom és szabadságharc dátumát sem tudta eltalálni, holott a Polgármesteri Kabinetirodában számos embert fizetnek több százezer forintért azért, hogy a polgármester részvételével zajló rendezvények lebonyolítását koordinálják. Ám remek díjazásban részesül az ilyen programokat szervező Zsolnay Örökségkezelő igazgatója, Hummel Márk is, aki egyébiránt karbantartási vezető volt korábban a cégnél. (Közismert, hogy ő azt követően került a Zsolnay élére, hogy Péterffyék botrányosan leváltották az általuk valamikor a cég élére szintén botrányosan kinevezett autókereskedői-, illetve propagandavonalról érkezett igazgatót.)

Péterffyék a kommunista fordulat kapcsán küldtek meghívót

Az "1948-49-es" ünnepségről szóló meghívó aztán mindenféle előzetes kontroll nélkül felkerült a városi propagandalap oldalára is. A lapnak az a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. a kiadója, amely az elmúlt néhány évben félmilliárdos önkormányzati támogatásnak örülhetett köszönhetően annak, hogy rendszeresen névtelen és sértegető, lejárató irományok sorakoznak a lap hasábjain. A "céget" az a Póré László vezeti, akit csak fű alatt tudott a veszélyhelyzetben kinevezni Péterffy, mert még a saját koalíciós társai sem voltak meggyőződve alkalmasságáról. A minap azt is megírtuk, hogy hiába szolgálja ki Gyurcsány Ferenc érdekeit az önkormányzati "hírportál", már kisebb szakmai munkára is inkább külsős céget kérnek fel.

Következetesen 1948-49-et írnak

A jelek szerint tehát gyakorlatilag egyetlenegy, havonta több százezret kereső városházi "szakember" sem olvasta el a meghívót, de még a polgármesteri kabinet által szétküldött email törzsszövegében is 1948-49-et emlegettek.

Azok a kommunista idők...

A szóban forgó meghívón lévő 1948-49-es évek valójában a kommunista fordulat, a Rákosi-korszak első évei voltak. Ekkor számolták fel teljesen a demokráciának a csíráját is, ekkor hozták létre a Magyar Népköztársaság Alkotmányát, amelynek megváltoztatása ellen számtalanszor kikelt a jelenlegi baloldal. Ekkor indult meg az államosítás, a termelőszövetkezetek erőszakos létrehozása, a magántulajdon elvétele is, és ezekben az években hurcolták el Mindszenty József esztergomi érseket.

Kétezer forintot spórolt a hősökön

Mindenesetre ha el is írták a dátumot és azt senki nem vette észre, az beszédes körülmény, hogy tavaly spórolásra hivatkozva nagyjából 2.000 forintot takarítottak meg azzal, hogy nem öltöztették piros-fehér-zöldbe a TV-tornyot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére március 15-én, közben a magánügyekre is használt polgármesteri autó bérlésére 20 milliót fizetett eddig az önkormányzat.

Távolmaradásukkal üzentek Péterffyék csapatának

A Gyurcsány Ferenccel együttműködő Péterffy ünnepi rendezvényén tavaly alig voltak, miközben a városházi ellenzék, a Fidesz által szervezett eseményen szinte megtelt a Dóm tér 2023-ban. Akkor még a Péterffy Attilával korábban együtt kávézgató, baráti újságíró is kénytelen volt az akkori önkormányzati esemény tudósításában azt írni, hogy a polgármester „mintegy száz ember előtt beszélt, ami semmiképpen sem nevezhető kisebb tömegnek sem, ráadásul ebben a számban már a koszorúzók is benne voltak”.

Lázár János miniszter egyébként a nemzeti oldal által tartott rendezvényen megjegyezte: „azt kívánja, hogy Pécsnek legyen olyan vezetése, amely a hősök emlékére március 15-én fellobogózza a várost, ahogy szerte az országban teszik!” A miniszter ugyanis azt érzékelte, hogy Pécs balos vezetése nem igazán tett meg mindent azért, hogy ünnepi díszbe öltöztesse a vármegyeszékhelyt.