Először 2022 szeptemberében számoltunk be arról, hogy a nyári aszályt követően egy rendkívül kártékony szúféle terjedt el Komlón, több tucat fenyőt megbetegítve. A város több pontján hatalmas pusztítást végzett a kártevő, százas nagyságrendben kellett a fákat kivágni. A Városház tér ikonikus tűlevelűje, ami hosszú éveken át a mindenki karácsonyfájaként pompázott, szintén a szárazság, és a szúfertőzés áldozatául esett. A Bányászparkban csaknem az összes fenyő elszáradt, azokat mind ki kellett vágni – ezek a növények nem csak városképi szempontból voltak meghatározók, de gyökérzetük a domboldal stabilitásának biztosításában is fontos szerepet töltött be. A hiányzó fák pótlására a városgondnokság új, szárazságtűrő erdeifenyőt és feketefenyőt telepített a területre.

A park nyugati oldalára 23 tűlevelűt ültettek, a munkálatok megkezdése előtt a rézsűt kitisztították, a parkrészt is rendezték, a terület átláthatósága, a közbiztonság javítása és a szemetelés megakadályozása érdekében. Ezzel párhuzamosan a Bányászpark keleti oldalát is rendbe tették, illetve bevezetik az évszakhoz kapcsolódó fűnyírást, kulturált körülményeket biztosítva ezen a területen is.