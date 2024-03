Vendégünk volt Rácz Krisztina a PMFC mentáltrénere és sport coacha, akivel témánk volt a tél utáni időszak, a well-being, de beszélgettünk a szülők általi kezdeményezésekről, az élsportoló gyermekek nehézségeiről is.

Krisztina szerint fontos, hogy a sport vonatkozásban is egy felszabadult, jó hangulatú, bizalmi légkört alakítsanak ki a nevelők, mivel a gyerekek sokat vannak teljesítmény helyzetben. Az egymásra való hangolódás, érzékenyítés, és az egymással történő kommunikáció is elengedhetetlen. A relaxációról érzelemfeldolgozásáról, stresszoldásról is szót ejtettünk, sőt még a bullying témáját is érintettük.

Tartsanak velünk!