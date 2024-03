Mint korábban megírtuk, a Bóbita régi épületének omladozó falait körülvevő kényszermeg­oldás a parkolást és a közlekedést is nagyban megnehezíti, a kordonok ugyanis a Szent Mór és a Mária utcában is nagy helyet vesznek el a közlekedőtől, nem beszélve a belvárosban éktelenkedő látványról, melyet most már friss graffitik is „ékesítenek”.

A régi bóbita épülete nem a legjobb állapotában díszeleg.

Fotó: Löffler Péter

Arról is beszámoltunk, Kővári János több szakértő bevonásával mérette fel a lehetséges felújítási lehetőségeket. Születtek olyan ötletek, melyek szerint zenei központ, vagy éppen népzenészek, néptáncosok otthonává válhatna az egykori Bóbita bábszínház épülete.

Szó volt pályázati lehetőségekről, melyek érdekében a városvezetésnek is lépnie kellene.

Mint azt a napokban Kővári Jánostól megtudtuk, a kezdeményezése nyomán szakértők, építészek közreműködésével részletes költségvetési tervek készültek, több változatban is, attól függően, milyen funkciót kapna az épület. Mint arról korábban beszámoltunk, a költségek hozzávetőlegesen legalább 1,5 milliárd forintra rúgnának, annyira rossz állapotba került már a parlagon heverő épület.

Kővári arról tájékoztatott, az összefogásnak köszönhetően a felújítás lehetősége bekerült az önkormányzat TOP Plusz pályázati listájára, számos egyéb terv között. Azóta azonban nem nyílt lehetőség a pályázat konkrét benyújtására, ez várhatóan nyár vége, ősz eleje táján lesz aktuális, így a várt felújítás lehetősége kapcsán is ekkor derülnek ki újabb információk.

Nem szabad hagynunk, hogy elvesszen a régi Bóbita épülete

Az idei önkormányzati választásokon a pécsi jobboldal belvárosi képviselőjeként Marsalkó Péter fotóművész indul, aki már csak műterme közelsége okán is nap mint nap szembesül a szomorú látvánnyal.

– Felmerült bennem a gyanú, hogy a régi Bóbita a bőrklinikához hasonló sorsra juthat. Látható volt az eddigi módszer, hogy egy-egy ingatlan állapotát addig hagyták leromlani, amíg végül 100-200 millió forintért kiárusítják. Félő, hogy a Bóbita helyén sem kizárt, hogy például lakópark épüljön. Azonban egy fontos dolgot hangsúlyoznék még ezzel kapcsolatban: nekünk, belvárosiaknak, pécsi embereknek is aktívan ki kell állnunk az értékes épület mellett, nem szabad hagyni, hogy elvesszen! Sokféle funkciót betölthetne a felújítást követően, de azt gondolom, a legfontosabb az lenne, ha a jövőt, azaz a gyerekeket szolgálná. Lehet zenei, művészeti központ, a lényeg, hogy a jövő generációi kaphatnának helyet itt; ez méltó lenne történelméhez és belvárosi lokációjához egyaránt

– fogalmazott Marsalkó Péter.