Ősszel már beszámoltunk arról, hogy több taxisofőr is nehezményezte az elektromos rollerek mindenféle korlátozás nélküli használatát. Ez ugyanis számos veszélyes helyzetet, balesetet okozhat.

Rollerek jelentenek veszélyt a közlekedésben.

Fotó: Mirkó István

– A mai világban ilyen közlekedési eszközt kismotor vizsga nélkül, úgy gondolom, nem lenne szabad használni. Mindenfajta felelősség nélkül utaznak rajta, így komoly veszélyeket is okoznak. Talán egy fokkal kisebb a káosz, mint ősszel, de továbbra is téboly, ami zajlik az utakon

– mondta portálunknak az egyik pécsi taxitársaság sofőrje a jelenlegi helyzet kapcsán.

A járdán haladva a gyalogosoknak, a közutakon saját magukra nézve okozhatnak komoly sérüléseket az átgondolatlanul rollerezők. Az eszköz használatához pedig elegendő a bankkártya adatok használata a mobilalkalmazásban, életkortól és közlekedési ismeretektől függetlenül.

– A belvárosban különösen a forgalmas utakon, illetve azokon a területeken, ahol az útviszonyok is rosszak, egyenetlenek az utak, különösen problémás. Gyakran a zebrán sem szállnak le a rollerről, pedig ott a kerékpárosnak is csak akkor jár az elsőbbség, ha leszáll a járműről

– hangsúlyozta a gépkocsivezető.

– Néhány helyen szerencsére már felkerült a városban a biciklis sávot jelző felfestés és az utak is elfogadhatóvá váltak, azonban, amíg ez nem általános az egész városban, addig nem lenne szabad engedélyezni a rollerek használatát

– tette hozzá.

Elmondta, nem egyszer látja a Hunyadi úton lefele közlekedőket, ahol hiába a fék, rendkívüli sebességre felgyorsulnak a rollerrel közlekedők.

– Ne is beszéljünk arról, mi van, amikor esik, vagy zápor után vizesek az utak. Valóságos tébolya

– panaszolta a taxisofőr.

– A téboly pedig tovább fokozódik, amikor, és igen gyakran látok ilyent, ketten állnak a rolleren, az autók között cikáznak és sokszor jobbról, szabálytalanul és váratlanul előznek. De a legijesztőbb tapasztalatokat eddig talán azok az esetek jelentik, amikor az autók számára fenntartott úton szembe a forgalommal jönnek a rolleresek! Mindezt ellenőrizetlenül

– adott hangot aggodalmának és nemtetszésének.

A rollerek balesetveszélyt jelentenek a városban

Mint azt korábban is kiemeltük cikkünkben, továbbra is problémát jelent tehát, hogy a városban nem csak KRESZ-tudás, hanem biztosítás nélkül használják a rollereket. Ezért olvasóink is többször adtak hangot annak, hogy üdvözölnék a rollerezés szabályainak szigorítását.

Egy olvasónk tájékoztatta a bama.hu-t arról, hogy a közelmúltban a belvárosban balesetet okozott egy rollerrel közlekedő, aki a járdán száguldott járművével. Az Árkádhoz közeli buszmegállóból a járdára leszálló kiskorú gyermeket ütötte el, majd magára hagyta. Értesülésünk szerint a tíz év körüli általános iskolás gyerek ezt követően sérüléseivel kórházba került. A tettes pedig feltételezhetően a jövőben is hasonló odafigyeléssel fog közlekedni a bérelhető, közlekedési szabályozást nélkülöző rollerekkel.