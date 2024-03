A fejlesztés január közepén el is indult Szentlőrinc Arany János utcai óvodaépületén, március 11-én a helyszínre érkezésünkkor is nagyban zajlottak a munkálatok. Ezért a beruházás sajtónyilvános bemutatására az intézmény előtt került sor.

Szentlőrinc: óriási fejlesztés indult

A projekt keretében megtörténik épület teljeskörű felújítása: a belső terek felújítása, régi burkolatok cseréje, a teljes gépészeti és elektromos rendszer korszerűsítése, teljes külső oldali hőszigetelés és nyílászárócsere, tetőcsere, valamint az udvar revitalizálása. Megvalósul továbbá az épület komplex akadálymentesítése is.

Koltai Péter, Szentlőrinc polgármestere kiemelte, a tervezett fejlesztés így az épület energiahatékonyságát is nagymértékben növeli. Hozzátette, elengedhetetlen, hogy méltó környezetben tölthessék napjaikat a helyi gyermekek, s a bölcsőde után a gyermekek ott maradjanak Szentlőrincen, amiben kedvező lehet, hogy a már ismerős környezetben maradhatnak. Így később az általános iskolát is folytathatják a településen.

Ősszel már minden óvodás megszépült helyen lehet Szentlőrinc óvodájában

Molnár Judit, a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde főigazgatója elmondta, 2022 tavaszán már lezajlott a Liszt Ferenc utcai székhelyintézmény épületének teljeskörű felújítása, melyhez bölcsődei blokk is épült. Így örömteli, hogy most az Arany János utcai helyszín is kívül-belül modernebb és szebb, élhetőbb környezetté válik a gyermekek számára.

– Bízunk benne, hogy július-augusztus táján sikerül már át is költöznünk a megújult épületbe, szeptemberben pedig itt kezdhetjük az új óvodai évet

– mondta Molnár Judit. Az Arany János utcai épület óvodásai ugyanis a munkálatok idején átmenetileg a Kodolányi utcában található régi iskolaépületben részesülnek az óvodai nevelésben. A projekt kivitelezését a Szedibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi, a tervezett befejezés július közepe.