Csakhogy Péterffyék már korábban is elzárkóztak attól, hogy megadják a 20 százalékos emelést, holott mindössze 1,5 százalék hiányzott már csak ehhez, és a SZAKSZ vissza is lépett a korábbi követelésétől, ami 25 százalék volt. Az 1,5 százalékos emelés nagyjából annyiba került volna, mint az 50 milliót a városházáról egyedül kitalicskázó Török Ottó, Gyurcsány Ferenc volt államtitkára, de a napokban 74 milliót úgy adtak propagandakiadásokra a Pécsi Kommunikációs Központnak is, hogy tisztában voltak azzal, hogy ezt a pénzt a tömegközlekedés fenntartására is költhetnék, ahol súlyos problémát jelent a sofőrhiány.

Sztrájk: már ennyit kérnek

Miután Péterffy Attila nemet mondott, a SZAKSZ visszaállt az eredeti 25 százalékos követelésre, így ha folytatódik a vállalatnál a munkabeszüntetés – ami eddig nyolc napig tartott –, akkor már a magasabb összeg lesz az irányadó.

Ezt az emelést azért kérték, hogy mert ugyan még így is csak a konkurens volánbuszos bérek után szaladnak, de legalább nem nyílt volna túlságosan nagyra az olló. A pécsiek számára könnyen belátható, hogy a béremelésért való küzdelem azért is fontos, mert ha még kevesebb lesz a sofőr, akkor fenntarthatatlanná válik a tömegközlekedés. Jelenleg már csak úgynevezett megerősített nyári menetrend van érvényben – éppen azért, mert rengeteg kimaradt járat volt korábban. Végső soron pedig a pécsiek isszák meg a levét annak, hogyha nem rendeződik a tömegközlekedés helyzete.

A Gyurcsány Ferenccel szövetkező önkormányzatot a SZAKSZ kérésével szemben a vállalaton belül segítette a másik, kisebbik érdekképviselet, a Független Demokratikus Szakszervezet is, amelyet az a Hofekker Ferenc vezet, aki korábban MSZP-s támogatottsággal képviselőjelölt volt.