Úgy eredtünk a tojás nyomába a Pécsi Vásárcsarnokban, mint a gyerekek a tojáskereső játékok során. Ugyan kicsit lassan haladtunk, mert most, hogy már csak napok választanak el a húsvéttól, egyre többen veszik útjukat a csarnokba, hogy az utolsó szükséges dolgokat megvegyék. Véletlenül sem szabad kimaradni semminek a bevásárlókosárból. Fogytak a sonkák, a különféle zöldségek, de medvehagymából is sokan vásároltak, ami tökéletes kiegészítője az ünnepi asztalnak. De talán most azon árusoknál álltak sokan, ahol tojást lehetett kapni, és vették is nagy mennyiségben őket. Ez nem is meglepő, hiszen kell tojás a főzéshez és a különböző süteményekhez is, amikkel a locsolókat meg lehet kínálni.

A tojás nyomába eredtünk

Fotó: Löffler Péter

Ugyan amennyi ház, annyi szokás, de nálunk mindig a kelttésztás sütemények ekkor a nyerők, és persze a kalácsok, de manapság már nagyon sok háztartásban készítenek répatortát is.

A pirosra festett főtt tojás nem hiányozhat az asztalról

Miközben a tojások árait írtam fel egy igazi “Bezzeg az én időmben...” beszélgetést hallhattam. Két hölgy beszélgetett arról, hogy milyen is volt, amikor régen jöttek hozzájuk az ünnepi ruhában öltözött locsolók vízzel teli vödörrel. Ők pedig a legszebb ruhájukban várták őket. A locsolás után pedig beinvitálták és a terített asztalhoz ültették őket, amely bővelkedett pirosra festett főtt tojásban is.

A tojás egyébként ősidők óta az emberiség egyik legalapvetőbb és legértékesebb tápláléka, amelynek számos jótékony hatása van az egészségünkre. Egy igazi csodaszer, amelyet nem csak húsvétkor kellene nagy mennyiségben fogyasztanunk, hanem a hétköznapokban is. És a legjobb benne, hogy nagyon sokféleképpen fel lehet használni.