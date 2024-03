Végül az aranyérem Gödöllőre került, hiszen Kurják Szabolcs, a Török Ignác Gimnázium diákja (felkészítő tanára Guba András) a két nap alatt végig imponáló magbiztossággal versenyzett, és a korábbi években szerzett helyezéseit megkoronázva megnyerte a HunGeoContest 15. kiírását. Az ezüstéremmel az a Hajdu Márton (Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium, felkészítő tanára Kádárné Szalay Eszter) gyarapíthatta gyűjteményét, aki 2023-ban negyedikként az olimpiára utazó csapat tagja volt és ott bronzérmet szerzett – az idei csapatban ő képviselheti a nemzetközi rutint. Harmadik helyen Kaposvári Péter Gergő, a miskolci Avasi Gimnázium tanulója (felkészítő tanára Nyíri Zoltán) végzett, míg negyedik helyezettként Horváth Gábor, a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont diákja (felkészítő tanára Baumgartnerné Wigand Katalin) teszi teljessé a 2024-es magyar csapatot.

Dr. Trócsányi András, a PTE TTK dékánja és a HunGeoContest versenyigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a versenynek sikerült presztízst kivívnia a hasonló megmérettetések között, eredményeit számon tart-ják ösztöndíjak, felvételik kapcsán is, így a legtehetségesebb hazai diákok számára is vonzó alternatíva. A nemzetközi szereplés lehetősége is komoly motivációs tényező, idén augusztusban az írországi Dublinban gyűlik majd össze majdnem 50 ország kétszáz versenyzője.

A HunGeoContest-en kiválasztott fiatalokra sűrű hónapok várnak, amellett, hogy valamennyien érettségiznek, fel kell készülniük a nemzetközi versenyre. A felkészülés egyénileg és online kezdődik, majd nyár elején egy intenzív pécsi felkészítő-táborral folytatódik. A korábbi évek sikeres szereplése magasra tette a mércét, idén is érmekben reménykednek a felkészítő stáb tagjai.

A verseny megrendezését a Nemzeti Tehetség Program támogatása tette lehetővé, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium nyújtott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő közreműködésével a Modern Geográfus Alapítványnak. Köszönjük a támogatást a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának.