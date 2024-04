A pumák sokkal kisebbek, mint az oroszlánok, így sokkal jobban szeretnek és tudnak is mászni. Ezért is fontos, hogy ezek a reflexek megmaradjanak náluk, sőt ösztönözni is kell erre őket. Mindig szükséges a pozitív visszajelzés, így például egy orvosi vizsgálat során is sokkal közreműködőbbek.