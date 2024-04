A programon a Duna-Dráva Nemzeti Park Drávai Tájegységében, Old község határában, a Tótokföldje közelében lévő kb. 100 ha kiterjedésű gyepen az adott időpontban jellemzően nagy számban virágzó agárkosborokat és a gyep tavaszi vegetációját ismerhetik meg a résztvevők, valamint megfigyelhetik a gyepterületen élő énekesmadarakat is. A túrán lehetőség nyílik az aktív természetvédelemben való részvételre – kosborszámlálásra is.

Helyszín: Tótokföldje (GPS: 45.766359, 18.315650). Időpont: 10.00 óra. Túra hossza: 4 km, időtartama: 2-3 óra. Részvételi díj: 1000 Ft/fő.