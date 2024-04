Sok szempontból a kallódó, nem eléggé megbecsült értékek városa Pécs. Ezen nem igazán segít, hogy megannyi történelmi épület, művészeti alkotás veszett el a hódoltság kezdetén. Így például arról is csak történelmi, régészeti feljegyzésekben olvashatunk, hogy az Ágoston-rendi szerzetesek még a török megszállás előtti időszakban kerengővel és középen kúttal ellátott, virágzó kolostort építettek itt, ahol a rendtartomány főiskolát is működtetett az ágostonos fráterek vezetésével. Mindez az enyészeté lett, a törökök mecsetnek használták, majd lebontották. Köveiből új mecsetet építettek, amely a ma is álló Szent Ágoston templom elődje. A templom déli oldalán három szamárhátíves ablak őrzi a múlt viharainak lenyomatát.

Szomorú, elhanyagolt, a karbantartást mellőző látványt nyújt így az Ágoston tár

A 2010-es EKF projekt keretén belül a területen zajló régészeti feltárásokat követően stilizált emlékhelyet alakítottak ki az eredeti, 1130-ra már álló Szent Miklós templom tiszteletére. Az emléket bevonó rozsda sem a legszívderítőbb az első pillantásra, ám ez szándékosan egy amerikai fejlesztésű, ún. CORTEN acélból készült, amely felületén a nedvesség hatására „nemes rozsda” védőréteg alakul ki, megvédve az anyagot a további korróziótól.

Azonban az itt elhelyezett emléktáblát, az ülőkéket, de még a kőfalakat is graffitik csúfítják. Szomorú, elhanyagolt, a karbantartást mellőző látványt nyújt így a helyszín, az információs tábla szövegét alig lehet elolvasni a vastag festékréteg miatt.

Nem volt könnyű sorsa az Ágoston-rend egykori templomának

Az egykori, kicsi Árpád-kori Szent Miklós templom helyén az Ágoston-rendiek a 14. században nagyobb, gótikus stílusú templomot emeltek, amelyben a laikusokat és a szerzetesek kiemelt szentélyét kőből épített szentélyrekesztő választotta el. Ezt a templomot és a tőle északra épült kolostort rombolták le a török korban.

A hódoltság után az ágostonosoknak sikerült feléleszteni a kolostort, új templomot is építettek, de ez tűzvész martaléka lett. A jelenleg is álló templomot 1751-ben kezdték építeni. ll. József idején azonban az Ágoston-rendet is feloszlatták 1786-ban. A templomot azonban a katolikus egyház továbbra is használta és használja a mai napig.

Források: