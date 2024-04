A 2019-es kampányban Péterffy Attila azt közölte, hogy „kiemelten fontos, hogy az önkormányzat és a tulajdonában álló társaságok átlátható és a pécsiek érdekeit szolgáló gazdálkodást folytassanak". Ehhez képest a Gyurcsány Ferenccel szövetkező polgármester vezette pécsi baloldali koalíció a héten inkább szőnyeg alá söpörte az a javaslatot, amely alapján mindenki tisztán láthatott volna, hogy az elmúlt három esztendőben pontosan mire és hogyan használhattak fel 900 millió forintot különböző karbantartási munkálatokra – ez is szóba került a legutóbbi közgyűlésen.

Hónapokkal ezelőtt már tiltakoztak Péterffyék ellen, az átlátható gazdálkodásnak azóta sincs nyoma

Kérni kellett, csak ezért átlátható – részben

Az átlátható gazdálkodás kritériumát indítványozó Hári József fideszes önkormányzati képviselő ugyanis egy korábbi közérdekű adatigénylésére hivatkozva elmondta, hogy a Pécsi Ellátó Központtól megtudta, hogy milyen szerződések, kifizetések voltak a városi önkormányzati intézményeket, bérlakásokat üzemeltető cégnél.

2020-ban a Pécsi Vásárrendező Kkt. kétszer közel 50 milliós, a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. egy, szintén közel 50 milliós, az Orosz-Generál Kft. pedig négy, egyenként szintén közel 50 milliós keretszerződéssel bírt, amik éppen a közbeszerzési értékhatár alatt maradtak egy forinttal. Ez utóbbi cég 2021-ben már négy 60 milliós keretszerződést kapott, de 2022-ben kegyvesztetté vált és kikerült a képből. 2021-ben ugyanis megjelent a Brand Kft., amely abban az esztendőben először 60 milliós keretszerződést kapott, ám egy évre rá már négyszer ennyivel bízták meg és 240 milliós értékben kötöttek vele szerződést.

A most nyilvánosságra hozott adatigénylés tavalyi időpontjában, csupán 2023 márciusáig pedig már egy 100 milliós épületgépészeti, villamossági, gépészeti munkák elvégzésére szóló keretszerződésnek örülhetett a cég.

Hári József a közgyűlésen azt is megjegyezte, hogy ez utóbbi cég egy pécsi tízemeletes panelház egyik lakásába van bejegyezve, telephelye nincs. Szerinte a 900 milliós kiadás horrorösszeg, ezért is szeretné pontosan látni a pénzek felhasználását, aminek érdekében indítványozta egy olyan vizsgálóbizottság felállítását, amelyben a képviselők mellett az iparkamara szakembere is helyet kaphatott volna és legalább néhány elvégzett munkát áttekinthettek volna. A javaslatát azonban a városvezető koalíció leszavazta.

Volt bűnügyi eljárásban megkeresés

A Tiszta Kezek Frakció vezetője, Bodnár Szilvia azt tudakolta a minapi ülésen, hogy:

az önkormányzati lakásgazdálkodást érintően a felújításokkal, vállalkozói szerződésekkel kapcsolatban van-e az igazságszolgáltatást is érintő ügy folyamatban?

Péterffy Attila pécsi polgármester a válaszadást átadta a jegyzőnek, aki a polgármester kérésére azt mondta, hogy nem tud konkrét választ adni, mert nincs erre vonatkozóan direkt információja, de a „kapcsolódó területeken adatszolgáltatási megkeresések elérték az önkormányzatot".

A következő önkormányzatra marad

A közgyűlésen végül arról döntöttek, hogy a PEK 300 milliós munkáira közbeszerzést írnak ki, amely két évre vonatkozik, tehát már a következő önkormányzat számára is kötelezettséget jelent. A dokumentumok szerint karbantartási, valamint felújítási munkák elvégzésére fordítják ezt a pénzt a majdani keretszerződés keretében.

Mutyiháza: ez a városháza új neve

Hat büntetőeljárás nyomozása is zajlik a pécsi önkormányzat háza táján, amivel Péterffy Attila pécsi polgármester hivatalát a közbeszédben már Mutyiházaként emlegetik. A Mutyiháza feliratot kedden kihelyezték a Széchenyi téri nagy sárgaház elé.

– A baloldali városvezetés az öt éves ténykedésével azt érte el, hogy a köznyelvben a pécsi városházát Mutyiházának nevezik

– mondta Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselő a keddi közgyűlés előtt. Hozzátette: Péterffy Attila a kampányban, öt évvel ezelőtt 12 pontos vállalást tett, amiből nem lett semmi, helyette jöttek Gyurcsány Ferenc pénzszivattyús emberei is rákapcsoltak a városházára.

Csizmadia: üvegzseb-rendeletet vezet be

Az utóbbi évek városházi történéseit látva a nemzeti oldal részéről már megfogalmazódott az a törekvés, hogy Pécs gazdálkodása, a városháza körül is rendet kell tenni. Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség pécsi polgármesterjelöltje tiszta, átlátható városirányítást valósítana meg, és üvegzseb-rendelet megalkotását tervezi.