A Komlói Városi Sportközpontban május 18-án tartják a Legyél Ádám Reménye Jótékonysági Bált, ahol a jó hangulatról a Wery-Take Retro Band és az utóbbi évtizedek meghatározó helyi lemezlovasa, Földvári László "DJ Föfő" gondoskodik. A jegyek elővételben a komlói sportcsarnok portáján, vagy büféjében vásárolhatók meg, de a bál idején a helyszínen is megvehetők, illetve támogatói jegyek is elérhetők. Tombola is része a rendezvénynek - ehhez tárgyi felajánlásokat szívesen fogadnak. A helyszínen adománygyűjtő dobozokba is várják majd a segítséget, és a büfében való fogyasztással is támogatható Ádám felépülése.

A kisfiú gyógyulásához az egyetlen valódi remény a csak az USA-ban elérhető gyógykezelés, aminek ára mintegy 1,3 milliárd forint. A pénz előteremtésére nem csak a jótékonysági bál az egyetlen segítő kezdeményezés: az Ultras Komló, a Komlói Bányász Szurkolói Családja is aktívan részt vesz az adománygyűjtésben. Licitre bocsájtottak egy pár, Erdei Zsolt által aláírt bokszkesztyűt, és a befolyt összeggel Ádit támogatják. A Legyél Ádám Reménye Licit Csoportban további árveréseken támogathatjuk a nemes célt.