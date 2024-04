A hétfőn délután öt órakor kezdődő tájékoztatón Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere, Csizmadia Csaba alpolgármester és a tervezők mutatják be a programot. Az eseményen a látványterveket is megismerhetik az érdeklődők, valamint a Brodarics Óvoda felújításáról is szó esik.