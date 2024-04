Két hete kellett volna bíróság elé állnia a kozármislenyi polgármesternek, Biró Károly ellen ugyanis nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmény miatt indult bűnügyi eljárás. A polgármester azonban nem jelent meg büntetőügyének tárgyalásán. Helyette kórházi kezelésre hivatkozva kimentette magát, csakhogy hírportálunk birtokába került fényképfelvételek alapján a tárgyalást megelőző napon például az egyik helyi vendéglátóhelyen tartózkodott úgy, hogy láthatóan semmi különösebb problémája nem volt, kedélyesen beszélgetett.

Bűnügyi eljárás: iratoknak kélt lába.

A bíróság közlése szerint a polgármestert az ügyészség több bűncselekmény elkövetésével is megvádolta. A hatóság a nyomozása során azt állapította meg, hogy Biró az önkormányzati hivatal nevében 2014-ben két biztosítást is kötött, de egyikről sem döntött az önkormányzat, a képviselők pedig csak elvileg az egyikről tudhattak.

Az életbiztosításokat az önkormányzat fizette, az egyik kapcsán pedig Biró 2019-ben azt kérte, hogy a saját számlájára utalják. Majd a vádlott azért, hogy az ügyletet legalizálja, 2020. márciusában rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze, ahol jutalmat állapítottak meg a részére, éppen akkora összegben, mint ami az életbiztosítás volt – közölte a hatóság.

Kiterjesztették a bűnügyi eljárást

A legalizálás azonban a közelmúltban is folytatódott, hiszen idén februárban újabb testületi ülésen tárgyalták a képviselők az ügyletet, amelyen ezúttal már úgy határoztak, hogy a képviselő-testület tudott arról, hogy a polgármesteri életbiztosítás jutalom, vagy végkielégítés miatt lett megkötve. Csakhogy információink szerint a korábbi tanúvallomások során egészen más kép rajzolódott ki az ügyészek előtt, ráadásul az nyomozók most azt is vizsgálják, hogy a közgyűlésen elhangzottakat a jegyzőkönyv is ugyanúgy tartalmazza-e, mint ahogy az a valóságban megtörtént, mert képviselők erre a problémára is felhívták a figyelmet.

Farkas Róbert egyébként már az ülésen jelezte a testület tagjainak, hogy a februári közgyűlési határozat közokiratnak minősül, de az abban foglaltak nem fedik a valóságot.

Úgy tudjuk, hogy a rendőrség ezen közgyűlési határozat vizsgálatát, valamint a jegyzőkönyvet, illetve az adathordozót is vizsgálja, s nem kizárt, hogy képviselők is a látókörükbe kerülnek a polgármester mellett.