Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával indult bűnügyi nyomozás a Tolna Vármegyei Rend­őr-főkapitányságon a volt Bőrklinika és az egykori Mandulás kemping botrányos cseréje miatt. Szinte pont egy esztendővel ezelőtt a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendelt el nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Az ügy vizsgálata kijelölés alapján került a szomszédos vármegyébe, hiszen Péterffy Attila és önkormányzata kapcsolatban van a helyi hatóságokkal.

Bűnügyi eljárások: újabb feljelentés az ügyészségen

Fotó: Laufer László

Bűnügyi eljárást kezdeményezett

Körömi Attila, volt momentumos politikus, Péterffy egyik programírója tavaly március közepén fordult a rendőrséghez, miután lapunk több tényfeltáró cikket is megjelentetett a témában, valamint ez arra is hatással volt, hogy az amúgy védett növényekkel teli, volt Mandulás kemping területét ne építsék be a Magyar Szocialista Párthoz köthető személyek luxusházakkal.

Miután a lakóparkos beépítés miatt a botrány kirobbant, Péterffy kénytelen volt visszavonulót fújni a luxus-szocialista igényeknek, holott még a kempinget birtokló cég Zuschlag-perben elítélt ügyvezetőjével is egyeztetett. Tőle azt kérte, hogy tegye rendben a kemping területét, de az a füle botját sem mozdította, a baloldali polgármester pedig egy kicsit sem ragaszkodott hozzá, hiszen ezzel együtt a saját főtámogatójának, a volt MSZP-s Puch László pártpénztárnoknak okozott volna pluszkiadást, mivel ekkoriban a kemping az ő érdekeltségi körébe tartozott. Beszédes, hogy az MSZP-s körök éppen akkor adtak túl a kempingen, amikor kiderült, hogy az önkormányzat meg akarja venni a területet.

Az önkormányzati biznisz kapcsán közismert, hogy aztán az 1000 milliós, vagyis egymilliárdos értéket képviselő Bőrklinikát úgy cserélték el a lerobbant Mandulás kempingre Péterffy Attila polgármester vezetésével, hogy azért mindössze 200 millió forintot fizetett a vevő, miközben a kempinget a korábbi tulajdonosa 160 millió forintos könyvszerinti értéken tarthatta nyilván.

Ennek az aránytalanságnak a vizsgálata lehet az egyik kulcskérdése a nyomozásnak is, de a kemping rendbetételének elmulasztása, valamint a romos épületekkel való átvétele szintén a nyomozást tárgyát képezheti. Körömi Attila már korábban lapunknak is úgy érvelt, hogy elfogadhatatlan, hogy Péterffy és a bizniszt jóváhagyó képviselők szemet hunytak a területen uralkodó állapotok felett, és azt lerohadt és veszélyes hulladékokkal teli állapotban vették át, a kármentesítés összege pedig egyáltalán nem ismert. Ezért újabb feljelentést tett hűtlen kezelés gyanúja miatt tavaly.

Lapunk cikke után tett újabb bejelentést

Nemrég pedig arról számoltunk be, hogy az elmúlt évben már legalább 16 millióba került az adófizetőknek a mások mocskának, az MSZP-sek romoknak, szemétnek az eltakarítása. Egy februári polgármesteri határozattal pedig Péterffy újra több mint hárommilliót adott a pécsiek közvagyonából a Biokom Nkft.-nek a kempingben uralkodó állapotok megszüntetésre.

A Bama.hu-n megjelent információk nyomán fordult újra Körömi Attila néhány napja a Baranya Vármegyei Főügyészséghez, a Tolna Vármegyei Főügyészséghez, valamint a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz, és immár a harmadik feljelentés-kiegészítést tette meg éppen a Péterffy Attila által hozott határozatra alapozva hűtlen kezelés alapos gyanújával.