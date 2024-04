A Magyar Szocialista Párt helyi prominense, Csaba István képviselő szerint a politikai kampánylufi az, hogy a rendőrség a közelmúltban már a hatodik bűnügyi eljárást indította el. Ezúttal amiatt, hogy Péterffy Attila polgármester jóváhagyásával vett fel Ruzsa Csaba alpolgármestere a tisztségviselői fizetése mellett még külön jövedelmet meglehetősen megkérdőjelezhető módon, hiszen külön jövedelmet nem kaphatott volna Ruzsa, csak rendkívül kivételes esetekben, például ha valóban tudományos munkát végzett volna.

Bűnügyi eljárás: káosz és mutyi

A tét ugyanakkor nem kicsi, hiszen ha beigazolódik a törvénysértés, akkor az eddig felvett 40 millió forintnyi alpolgármesteri fizetését is vissza kellene utalnia – legalábbis az ügyet közelről ismerők szerint. A kulturális bizottsági elnök, P. Horváth Tamás ezúttal is megszakértette a kérdést, és azt mondta Móna Márk oknyomozó újságíró videós riportjában, hogy marhaság miatt nyomoz a rendőrség. A Gyurcsány Ferenc pécsi frakcióvezetője, Kunszt Márta pedig egyszerűen úgy tett, mintha nem is tudná miről lenne szó. Ugyanakkor a Momentum Mozgalom részéről, a szintén a baloldali koalíciót erősítő Sajgó György azt mondta, hogy "ha nekem lenne ilyen ügyem, akkor lemondanék".

Sajgó annak ellenére vélekedett így, hogy Péterffy Attila pécsi polgármester a közelmúltban nevezte ki zöldbiztossá és a mecseki fák erőműves eltüzelése miatt környezetvédelmi ügyekben megégett Péterffy a közelmúltban hangsúlyosan igyekezett ráfeküdni a zöldtémákra is, tehát a zöldbiztosi poszt kiemelt jelentőségévű vált a kampányban.

Sorozatos bűnügyi eljárások

A baloldali koalícióban nagyon is tisztában kell lenniük az újabb botrányos üggyel, hiszen például a közgyűlésen is téma volt. Ezen kívül továbbá az önkormányzati lakásokkal kapcsolatban elfogadott vesztegetés miatt folytatnak nyomozást, vizsgálják azt is, hogy történt-e bűncselekmény, amikor ismerősök, politikai kapcsolatok jutottak hozzá bérlakásokhoz. A hatóságok amiatt is nyomoznak, hogy leemeltek 400 millió forintot a pécsi kistérségi társulás számlájáról a pécsi városházán valakik, valakik utasítására. A rendőrség a Mandulás kemping és a Bőrklinika cseréje miatt is bűnügyi eljárást folytat hűtlen kezelés gyanújával, valamint a Magyarürögi vízfolyás elmaradt rendezése kapcsán is, amikor úgy fizettek ki több mint 15 millió forintot egy baráti vállalkozónak, hogy érdemi munkát nem is végzett el. Információink szerint a baráti vállalkozó közeli rokona a városházán a DK-s Zag Gábor alpolgármester referense jelenleg és a jobbikos Fogarasi Gáborral áll közeli kapcsolatban. A nő az önkormányzati választáson a baloldaliak egyik képviselőjelöltje is lesz.