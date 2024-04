A Hír TV Napi Aktuális műsorában Csizmadia Péter, a nemzeti oldal pécsi polgármesterjelöltje értékelte azt a helyzetet, hogy ismeretlen tettes ellen, de valójában Ruzsa Csabát és Péterffy Attilát megnevezve hűtlen kezelés gyanújával bűnügyi eljárás keretében indult nyomozás, miután Ruzsa alpolgármester havi 200 ezer forintos külsős munkáért is vett fel pénzt, s erről Péterffynek is tudomása volt. Közben az alpolgármesteri fizetését is zsebre tette ugyanebben az időszakban, ami nagyságrendileg 40 millió forintot jelentett. Mint megírtuk, köztudott, hogy az önkormányzati törvény értelmében egy alpolgármester csak kivételes esetekben kaphat külön pénzt, például akkor, ha tudományos munkát végez – ám Ruzsa esetében erős kétségek merülnek fel ez ügyben. Péterffy-Ruzsa duó persze erre kíván támaszkodni, amikor az ügyet magyarázzák.

Bűnügyi nyomozások: kidurran a lufi?

Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség polgármesterjelöltje arról beszélt, hogy szomorú, hogy ilyen botrányos ügyek járják be a sajtót, s nem pedig arról számolhat be, hogy az elmúlt években miként lépett előre Pécs.

– Az újabb nyomozás és az öt másik büntetőügy egy tünet

– mondta Csizmadia Péter pécsi polgármesterjelölt. –

Annak a tünete, hogy a baloldali városvezetés nem a pécsiek érdekében, hanem más érdekeket képviselve a képzeli el a városvezetést. Láthatjuk azt, hogy Pécs az elmúlt négy évben nem tudott előrébb jutni, a várost elkerülték a befektetők, összeomlott a tömegközlekedés. Mindenképpen változásra van szükség, és a pécsiek egyre nagyobb tömege is változást követel, mert ha még tovább folytatódik ez a kilátástalan politizálás, ami sokak soknak szerint leginkább a baloldali üzleti körökről szól, akkor Pécs véglegesen le fog szakadni.

A sokadik bűnügyi eljárás

Kérdésre válaszolva Csizmadia kiemelte, hogy Péterffy nyilvánvalóan tudott arról, hogy Ruzsa Csaba máshonnan is vesz fel fizetést, ezt a közgyűlésen is elmondta. Kiemelte azt is, hogy "Péterffy Attilától megszoktuk, hogy alapvetően a kényes ügyeket igyekszik eltolni magától, másra hárítani a felelősséget és sokszor úgy viselkedik, mintha nem is tudna ezekről az ügyekről".

Az öt büntetőnyomozás közül megemlítette az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos vesztegetési ügyet, illetve azt is, amikor több mint 400 millió forintot inkasszált a pécsi kistérségi társulás számlájáról a baloldali önkormányzat.

Fejlesztés a kormányzattal partnerségben

A minap számoltunk be arról, hogy kormányzati támogatással fejleszt a Magnus Aircraft Zrt. a Pécs-Pogány Repülőtéren, amelynek többségi tulajdonrészét két és fél évvel ezelőtt vásárolta meg egymilliárdért a Magyar Állam, és 140 milliós támogatást biztosított már az állami szerepvállalás első évében, ezzel pedig levette a terhet az önkormányzat vállaláról.

Csizmadia azt mondta, hogy hisz a partnerségben és abban, hogy a mindenkori városvezetésnek partnerként kell tekintenie:

a kormányzatra,

a városban működő vállalkozásokra,

illetve azokra, akik a városban kívánnak települni.

– A pécsi baloldal egy befektetésellenes határozattal gyakorlatilag elriasztja a befektetőket, és nem is érkezett az elmúlt években jelentős beruházó, szemben más sikeres nagyvárosokkal

– mondta. A Magnus fejlesztése kapcsán kiemelte, hogy az előző fideszes városvezetés idején sikerült megnyerni Pécsnek a repülőgépgyártót, örömteli, hogy kormányzati támogatással fejleszteni tud. Hozzátette: egy befektetőbarát városvezetéssel Pécs újra elfoglalhatja a méltó helyét azok között a sikeres magyar nagyvárosok között, amiket most jelenleg csak irigykedve figyel a baranyai vármegyeszékhely.