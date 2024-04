Koncz Zsófia miniszterhelyettes dr. Hoppál Péter és dr. Őri László meghívására érkezett a városba az Energiaügyi Minisztérium képviseletében tartott országjárás keretén belül, ahol dr. Csizmadia Péterrel, a FIDESZ polgármesterjelöltjével tartott sajtótájékoztatót április 11-én a pécsi Széchenyi téren.

Koncz Zsófia államtitkár és dr. Csizmadia Péter, a FIDESZ pécsi polgármesterjelöltje tartott sajtótájékoztatót

Koncz Zsófia mindenek előtt felhívta a figyelmet a Zöld Magyarország konzultációra, amelyet online tölthetnek ki a magyarok. Hangsúlyozta továbbá, Magyarország a zöld energiára való átállásban élen kíván járni.

– A háború okán olyan szankciós politika indult el az Európai Unióban, amely rendkívül komoly energiaválságot hozott létre. Ez még inkább felhívta a figyelmet a tiszta, biztonságos és megfizethető árú energia fontosságára. A Magyar Kormány célja, hogy a rezsicsökkentést a lakosság számára a nehéz időszakban is fenntartsa, ugyanakkor a hazai energiatermelés növelésére is óriási hangsúlyt fektetünk, mely során két pillérre, a napenergiára és az atomenergiára támaszkodunk. A kormány mindig törekszik arra, hogy megkérdezze a magyar emberek véleményét egy-egy fontos ügyben, nem jelent kivételt a zöld energia kérdésköre sem. Úgy gondoljuk, a magyar gazdaság jövője a zöld energia, de jó lenne, ha ezzel kapcsolatban a magyar emberek is elmondanák a véleményüket. Ezért indítottunk el egy tizenhárom kérdésből álló online kérdőívet, melyet szeretnénk, ha minél többen töltenének ki április 15-ig a zoldenergia.kormany.hu oldalon.

Csizmadia Péter célja, hogy Pécs a zöld átállás éllovasa legyen

Csizmadia Péter polgármesterjelölt hangsúlyozta, kiemelt figyelmet kíván fordítani Pécs szerepére a zöld átállásban, e témát az általa indított Tegyük rendbe Pécset! online konzultációban is érinti.

– Célunk, hogy a zöld átállásban Pécs éllovas legyen, s a magyar nagyvárosok között elsőként végezze el azt a technológiai ugrást, amellyel egy fenntarthatóbb, tisztább és zöldebb várost hagyhatunk magunk után a gyermekeinknek – fogalmazott a FIDESZ pécsi jelöltje.

– Két kulcsszempontot jelent a zöld energia megtermelése és annak tárolása, Pécsen is ezekre kell a legnagyobb figyelmet fektetni. Volt már előremutató intézkedés a tekintetben, hogy Pécsen is megtermeljük a zöld energiát, létesült már napelempark, bár ennek üzembe helyezése több évig akadozott, itt azonban nem állhatunk meg – fogalmazott Csizmadia.

–

Pécsnek újabb napelem parkokra van szüksége ahhoz, hogy a pécsi közintézményeket, az önkormányzat által működtetett tömegközlekedést a lehető legnagyobb mértékben zöld energiából tudja ellátni. A megtermelés mellett a tárolás is kulcskérdés, mely a tömegközlekedést is kihívás elé állítja. Azonban a zöld energia e téren való felhasználása nagy előrelépést jelentene a pécsieknek a mindennapok során: gondoljunk bele, milyen lenne, ha a jelenlegi dízel buszflotta helyett 100 százalékban zöld buszokkal találkozhatnának az utcákon, mindez tisztább, kényelmesebb, modern tömegközlekedést jelentene. Tudjuk, hogy komoly problémák nehezítik a tömegközlekedést, annak fenntarthatóságát. Ezért kulcskérdés, hogy kiváltsuk a működtetési költségek jelentős részét kitevő üzemanyagköltségeket

– magyarázta a polgármesterjelölt.

Az önkormányzat számos más területen is fel tudja használni ezeket az energiákat. Álláspontunk szerint Pécs megérdemel egy új uszodát és strandot, amelynek működtetéséhez szintén jelentős energiára van szükség.

Ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, elképzelésem szerint ezeket a létesítményeket is zöld energiával, fenntartható módon fogjuk ellátni annak érdekében, hogy a pécsi önkormányzat képes legyen fenntartani önmagát és olyan színvonalas szolgáltatásokat tudjon nyújtani a pécsieknek, amit az itt élők valóban megérdemelnek.

– A nehézségeket a zöld átállással le tudjuk küzdeni, és új pályára állíthatjuk a várost. Ezért indítottuk el a Tegyük rendbe Pécset! konzultációt, amely online is elérhető, s amelyben tíz fontos téma egyikeként megjelenik a zöld átállás és a zöld város gondolata, illetve azok a konkrét javaslatok, amelyek ahhoz segítik hozzá városunkat, hogy a következő generáció egy tisztább és élhetőbb várost tudhasson magáénak – hangsúlyozta Csizmadia Péter.

Csizmadia: 500 millió forintot vesztett Pécs a jelenlegi városvezetés napelemparkos késlekedése miatt

A már meglévő zöld energiaforrások kapcsán szóba került, hogy még az előző, jobboldali városvezetés idején indult el napelem projekt a Füzes dűlőben, ahol nagy kiterjedésű napelempark létesült. Ez 2020-ra készült el, azonban az üzembe helyezésével a jelenlegi városvezetés három évig késlekedett.

–

A mai napig nem sikerült elmagyaráznia a jelenlegi vezetésnek a késés okát. Szakértők számítása alapján 500 millió forint esett ki a város kasszájából e három évben: ebből két óvodát vagy három orvosi rendelőt fel lehetne újítani, vagy öt elektromos buszt lehetne venni. Ez olyan luxus, amit, azt gondolom, nem tehetünk meg Pécsen, pláne az ismert gazdasági nehézségekkel tűzdelt helyzetben

– tette hozzá Csizmadia Péter.