Minden olyan országos ellenzéki párt, az MSZP, a DK, a Jobbik, a Momentum, amelyik Pécsen számít, az beállt mögém – mondta Péterffy Attila az egyik országos televíziónak adott interjúban. Arra kérdésre, hogy aki nincs felsorolva, az nem is számít, azt felelte, hogy "igen, aki nincs ebben a palettában, azok nagyjából egy százalékot képviselnek, valahogy megbirkózunk nélkülük is ezzel a választással". Ezzel pedig az új baloldali köröket, a Magyar Péter-féle ellenzéket be is árazta Gyurcsány Ferenccel szemben.

Péterffy Attila, a pécsi baloldali polgármesterjelölt szavaiból ugyanis kiderült, hogy megelégszik a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal támogatásával.

Fotó: Laufer László

A Gyurcsány párt térfoglalása

A baloldali politikus ugyan nem mondta ki, de ezzel újabb hűségesküt tett Gyurcsány Ferencnek, a baloldali ellenzék jelenlegi vezérének, aki már az előző választáson elindította Péterffyt a politikai pályán. A DK-elnöke melletti kiállás nem az első, hogy nem is olyan régen még egy apró kritikát sem mert megfogalmazni a pártelnökével szemben, hiszen a közgyűlésben a 2006-os rendőrterrort, a határon túliakkal szembeni uszítást sem ítélte el. Gyurcsány Ferenc pécsi térfoglalását mutatja, hogy a pécsi városházától, Péterffy "dolgozószobájától" pár száz méterre nyitott irodát Gréczy Zsolt DK-s parlamenti képviselő, Gurcsány jobbkeze.

A baloldali politikus támogatását először az MSZP jelentette be, hiszen az alig pár százalékos támogatottságú szervezetnek létfontosságú, hogy legalább Pécs megmaradjon utolsó végvárának, ami miatt a város a Kis-Moszkva jelzőt is megkaphatta. A szocialisták egy olyan pénzügyi, üzleti hálót vetettek ki a városházára, ami hosszú távon tejelhet nekik igazán, ehhez viszont olyan partnerre is szükségük van, amely politikai szempontból is biztosíthatja számukra a fennmaradást. Ezt nyilvánvalóan az MSZP volt vezérében, Gyurcsányban találták meg, akinek megvan az a választói tömege, ami hiányzik a szocialistáknak. Hozzájuk kapcsolódnak azok a kisebb pártok – Jobbik, Momentum –, amik szintén az ellenzék vezére mögé sorakoztak fel, továbbá azok a papíron civil szervezetek, amelyek valójában egyfajta pártszerepet töltenek be.

Nem tetszik nekik

Ami azonban a választások kapcsán fontos kijelentés volt, hogy Péterffy a televíziós nyilatkozatában megosztotta a baloldalt, és éppen a Magyar Péter-féle újbaloldali tüntetés előtt mondta azt, hogy ő megelégszik a Gyurcsány vezette csoportosulással, más ellenzékre nincs szüksége. Nem véletlenül tett így, hiszen maga Gyurcsány elhatárolódik az újbaloldali szerveződéstől egy facebookos posztban – amelyhez Péterffynek is igazodnia kell –, hiszen Magyar Péterben komoly konkurenciát látnak a balliberális oldalon.