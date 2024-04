A Gyurcsány Ferenc által az előző, 2019-es voksoláshoz hasonlóan az idei választáson is indítandó Péterffy Attila pécsi polgármester rendelte meg azt a közműberuházást, amely a Megyeri úti "csodagödörről" vált ismertté. A gödröt kiásták az út egyik felén valamikor tavaly tavasszal, de ott hosszú hónapokig érdemi munka nem folyt. Ezzel hatalmas dugókat, közlekedési káoszt teremtettek a Kertvárosban.

Péterffyéket Gyurcsány őszödi beszédével tették helyre a kertvárosi káoszt megunó pécsi polgárok

A fejlesztés során számos pécsi utcát is bekötnek a szennyvízhálózatba, a környező falvakban élők számára is biztosítják a rákötést, három régi pécsi szennyvíz-főgyűjtőt is bővítik, illetve egy kisebb hálózati szakasz rekonstrukciója is megtörténik. A rendszert végül a pécsi önkormányzat többségi birtokában lévő Tettye Forrásház Zrt. fogja üzemeltetni, ami számára nyilvánvalóan bevételt hozhat. A baloldali önkormányzat azonban a közelmúltban azzal kezdett el kampányolni, mintha Pécsnek nem is lenne köze a munkálatokhoz, hanem azt az állam végezné és csak a környező falvak húznának belőle hasznot, amihez a pécsiek türelmét veszik igénybe.

Az állításban két csúsztatás is van, egyrészt korábban még Péterffyék közölték azt, hogy pécsi utcákat, szakaszokat is érint a fejlesztés, másrészt a munkálatok megrendelését, a vállalkozóval való szerződést Péterffy Attila személyesen látta el szignójával. A városvezető azonban hónapokig nem tett semmilyen érdemi lépést a káosz ellen, aztán nemrég feliratokat kezdtek el kitenni a Megyeri út mellé az államot szidva.

Gyurcsány jelöltje Gyurcsány idézetet kapott

Ezt azonban most visszafordították Péterffy Attiláékra, és a fenti hazugságbeszédből idézettel "javították" ki a baloldaliak félretájékoztatását.

Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. […] És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit

– ez hangzott el Gyurcsány Ferenc szájából az őszödi beszédében. A pécsi polgárok tiltakozó akciójukhoz innen vették az idézetet, és ezzel igazították el Péterffyéket, akik az elmúlt hónapokban tehát a megoldás helyett inkább táblák gyártásába kezdtek.

Három év után felbontották, rosszabb lett

Péterffy megrendelésére bontották fel a Nagy Imre út azon szakaszát is, amit pár éve állítottak helyre. A baloldali önkormányzat igyekezett kifarolni az útfelbontás miatti botrányból, de a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról is letölthető a kivitelezésről szóló szerződés is, amelyen a munkálatok megrendelői között a jelenlegi polgármester neve és aláírása is szerepel.

Tavaly nyáron Péterffyék még azt állították, hogy a kivitelezőt teljes útpályás helyreállításra kötelezték, ehhez képest ezt sem tudták elérni, hiszen jellemzően csak az út egyik felét aszfaltozták le. Egy bizonyos szakaszon pedig mintegy patchwork jelleggel foltozták meg Péterffy megrendelése után azt az utat, amit három éve még az előző városvezetés pályázati sikerének keretében újítottak fel teljesen.