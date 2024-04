A jogszabályok értelmében minden három hónapnál idősebb kutyát köteles a gazdája harminc napon belül saját költségén veszettség ellen beoltatni, majd az első oltást fél éven belül megismételtetni, ezt követően pedig évente egy alkalommal.

A kutyák számára gyakorlatilag fájdalommal nem járó - az ebek többsége szinte meg sem érzi - injekciót bármelyik magán-állatorvos beadhatja, de Mohácson és a város közigazgatási területén most hétvégén kedvezményes áron végzik el a beavatkozást. Ezek alkalmával azt is ellenőrzik, van-e kutyában egyedi azonosító, ha nincs, akkor a chipet is beültetik.