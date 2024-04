A piaccal kapcsolatban a helyiek is elmondták a véleményüket: az egyikük azt mondta újságíróknak, hogy bár a baloldaliakkal szimpatizál, de azért, ami nem sikerül, arról el kell mondani, hogy nem jó. Szerinte huzatos lesz a létesítmény, a patkányok is bemehetnek majd. Egy másik, szintén baloldali beállítottságú férfi hozzátette, hogy áremeléstől is tartanak, és már őstermelők közül alig vannak a piacon. Arra is panaszkodtak, hogy szerintük a piac déli oldalán a csapadékvíz befolyhat a piac területére.