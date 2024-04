A Pécs Most Egyesületet LMP-közöli tartják, így a döntés értelmében az LMP nem állít saját listát Pécsen, hanem vélhetően a két egyesületet támogatja majd a júniusi önkormányzati választáson.

A Pécs Most Egyesületet idén februárban jegyezték be és vállaltan politikai tevékenységet folytat. A hivatalos adatok szerint az egyesület elsődleges célja a Pécshez kötődő témák bemutatása és körüljárása, ebben kiemelt szerepet kapnak az ökopolitikai témák is. A szervezet Pécs, Baranya vármegye és a régió erkölcsi, gazdasági, környezeti és kulturális fejlesztését és megújulását, valamint fenntartható fejlődés elősegítését is célul tűzte ki. A vezetők között LMP-hez közelálló személyek vannak.