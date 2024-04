Sokaknak túl későn, - már amikor tartósan 20-25 fok felett van a napi átlaghőmérséklet - jut eszükbe, hogy hamarosan szükség lesz a klímaberendezésekre. A cserére, vagy a légkondicionáló tisztítására ekkor már heteket kell várni, a szakembereknek ugyanis nagyon sok a munkája. Mint arról kérdésünkre egy baranyai, klíma szereléssel és szervizzel foglalkozó szakember beszámolt, a jelenlegi, enyhe időnek köszönhetően már több megrendelésük is van.

Vitát okozhat a klíma

Fotó: Mártonfai Dénes

– Beindult a tisztítás és a klímatelepítés is, az a baj, hogy sokan későn veszik észre, hogy egyik pillanatról a másikra beütött a meleg. És addigra meg már nem lesz szabad időpontunk egy klímatisztításra vagy a fertőtlenítésre, pedig ezt minden szezonkezdéskor ajánlott elvégezni. Jó hír azoknak, akik most szeretnének beszereltetni új klímát, hogy elég jó árban vannak most a készülékek – mondta Kövesdi Roland.

Hol van jó helyen a klíma?

Egy olvasónk arról számolt be a Dunántúli Napló SMS-rovatában, hogy tavaly tavasszal a társasházuk homlokzatára három új klímaberendezés került, melyek igen hangosak.

– Kíváncsi vagyok, hogy ez a szám idén mennyivel gyarapszik. Telepítéskor nincsenek arra tekintettel, hogy a kültéri egység a szomszéd erkélyének, hálószobájának nyugalmát esetleg zavarja. Így, ha éjjel melege van a szomszédnak, azt a mellette lakó sínyli meg. Mindenki oda telepíti a légkondit, ahová kedve tartja? Nincs erre vonatkozólag semmilyen előírás?

– fogalmazott olvasónk.

Az általunk megkérdezett szakember szerint ez nem fekete vagy fehér dolog.

– Van olyan ház ahol fel lehet szerelni a homlokzatra, míg máshol nem, sőt van ahol még a falat se fúrhatjuk át, csak az ablaktokon keresztül vihetjük ki a kábelt a kültéri egységnek – árnyalta a helyzetet a klímás.

A pécsi, aktuális településképi előírások értelmében egyébként a klíma kültéri egységének elhelyezése helyi védett vagy védelemre javasolt épületen vagy a helyi építési szabályzatban védelemre javasolt területen lévő épületen valamint panelházak esetében szabályozva van.