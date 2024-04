Az Eszék utcában, a kertvárosi garázssorok mögött szerettek volna kialakítani önkormányzati területen kutyafuttatót a helyiek Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek Frakció vezetője közreműködésével, aki a képviselői keretéből egymillió forintot fordított volna erre a célra. Az ügy kapcsán félszáz aláírás is összegyűlt, a hivatali ügyrendet is betartva elő is készítettek mindent, így az adófizetők pénzéből gazdálkodó az önkormányzatnak tulajdonképpen csak jóvá kellett volna hagynia a pécsi polgárok kérését.

Az Eszék utcai kutyafuttató létesítését másodjára fúrták meg

Fotó: Löffler Péter

Így kaszálták el a kutyafuttató létrehozását

Péterffyék azonban nem ezt tették, hanem előbb februárban elnapolták, majd pedig április közepén el is kaszálták a polgárok kérését, holott az áprilisi döntést megalapozó a hivatali dokumentumban is egyértelműen közölték, hogy teljesen jogos az igény. Mint írták, „februárban az érdemi tárgyalás azért maradt el, mert folyamatban volt az ebösszeírás, amelynek eredménye fontos és szükséges volt ahhoz, hogy látható legyen a kezdeményezés mögött lévő tényleges igény. Az ebösszeírás 2024.03.31-ig tartott. A beérkező adatok kiértékelése alapján a javasolt helyszín 500 méteres körzetében regisztrált 64 kutyából 40 kistestű. A közelben más kutyafuttató nem található, így a lakók igénye jogos".

A történtek hátterében viszont egy egyszerű pitiáner politikai bosszú állhat. A szóban forgó bizottság két tagja, a DK-s Siposné Bikali Éva, és a Gyurcsány Ferenccel szövetkező baloldali koalíció másik politikusa, Ágoston Andrea ugyanis megorrolt Bognár Szilviára, mert kritizálni merte Péterffy Attilát.

Siposné és Ágoston legutóbbi bizottsági ülésen ennek megfelelően nem is támogatta a kutyafuttató kialakítását és ezzel keresztbe is tettek a helyiek igényének. Ráadásul úgy, hogy nemhogy nem képviselők még a környéken sem, de még nem is Kertvárosban élnek. Információink szerint mindketten családi házban tölthetik mindennapjaikat Pécs másik részein, ahol a kutyatartás minden feltétele adott, külön kutyafuttatóra nincs szükségük.

Máshol ablakok alá tették

A Péterffy-féle városvezetés a DK-s Auth István körzetében gond nélkül létesített kutyafuttatót a Móricz Zsigmond téren. Csakhogy ott úgy alakították ki azt, hogy a szomszédos épület közvetlen közelébe rakták. Ezzel zavarták a lakosok mindennapjait, akik hétvégén is komoly zajhatásnak voltak kitéve. Az ott élők ezért számtalan panasszal éltek a városvezetőknél, akik két évig azonban lepattintották őket, csak akkor kezdték el komolyabban venni az ügyüket, amikor súlyos, több tízmilliós kártérítési pereket helyeztek kilátásba, bírósághoz fordultak, és Barkóczi Csaba ispitaaljai fideszes képviselő keményen fellépett az ügyükben. Két éves tortúra után aztán pár tíz méterrel arrébb költöztették a futtatót.