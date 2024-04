Nem kevés adminisztrációt, egyeztetést és bürokratikus munkát jelent az, hogy a kínai óriásvállalat, a BYD ipari parkjának kialakítása érdekében 300 hektárnyit területet kell, kellett viszonylag gyorsan megvásárolnia a szegedi önkormányzatnak, hiszen köztudott, hogy a világ legnagyobb elektromos autógyára, nem Baranyában, hanem Szegeden telepedik le, ami a lakosságszám tekintetében is lényeges. A Pécshez hasonlóan szintén baloldali irányítású városvezetés csupán egy 100 hektáros egybefüggő telket tudott egy tulajdonostól megvásárolni, a Picktől, de a további 200 hektáros mezőgazdasági terület 300 különböző tulajdonos birtokában van. Az önkormányzat helyi lapja szerint a területen még lőszermentesítést, régészeti kutatást is végezniük kell, valamint ahol szükséges, ott a telek átminősítését is meg kell oldani. Azért sürgető mindez, mert a kínaiak pár éven belül szeretnének termelni.

A kínai BYD a legfejlettebb technológiát és automatizált gyártási folyamatot viszi Szegedre, miközben több ezer munkahelyet is teremt, ami a lakosságszám tekintetében is fontos

Elzavartak 16 befektetőt

Az alföldi város önkormányzata nemcsak a kínaiakkal és a jobboldali kormánnyal tudott megegyezni és tárgyalni, hanem komoly hangsúlyt fektet arra is, hogy minél hamarabb ipari parkot tudjon átadni a cégnek. Pécsen ugyanakkor szinte minimális törekvést lehet e tekintetben látni, igaz 16 befektetőt úgy zavart el Péterffy Attila pécsi polgármester és csapata, hogy azóta sem derült ki, hogy pontosan milyen tanulmányok, dokumentumok alapján tették.

Az önkormányzat ugyanakkor nem volt rest egymilliárd forintos hitelből megvenni egy mindössze 23 hektáros területet az Áper-laktanyából. Az akkor még elfogadható állapotban lévő közel 100 hektáros katonai ingatlanegyüttest a város közel húsz éve szerezte meg az államtól. Nem sokkal később aztán a 2008-ban regnáló szocialista városvezetés a vagyont azonnal eladta a magát spanyolnak nevező, de többek szerint inkább magyar baloldali pénzemberek hátterének tartott Grupo Miltonnak 2,8 milliárdért. Az túladott rajta, a terület legutóbbi tulajdonosa pedig csődbe ment, amely egyébként százmilliókkal tartozott a városnak.

Lakosságszám: nem ezt ígérte Péterffy

A 23 hektáros telek önmagában pedig nem használható lényegében komolyabb ipartelepítésre, mire hasznosítható területet alakítanak ki az egykori laktanyából, az újabb százmilliókat emészthet fel, a nemzeti oldal szerint ezzel csak a baloldali holdudvarnak kedveztek, hiszen súlyos terhektől szabadulhatnak meg a városvezetők jóvoltából.

Az önkormányzat részéről ráadásul Péterffy a város lélekszámának csökkenését, konkrétan az elvándorlás megállítását is megígérte, ehhez képest viszont regnálása alatt is tovább fogyott a város lakossága. Barkóczi Csaba fideszes képviselő korábban elmondta, három év alatt ötezerrel csökkent Pécs lélekszáma, ennek megállítására, fékezésére Csizmadia Péter pécsi polgármesterjelölt komplex családokat támogató csomagot jelentett be megválasztásának esetére.

Ez utóbbi pedig összefügg a város gazdasági erejével is. Szegeden azontúl, hogy jelentős ingatlanár robbanást hozott BYD érkezése, arra számítanak, hogy több tízezerrel nőhet Csongrád vármegye székhelyének lakosságszáma. György László, gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért felelős kormánybiztos szerint a gyárberuházás hozományaként közvetve