Magyarországon több helyen felküldtek már hasonló ballonokat

Például az Őrségben, Baja vagy Budapest környékén is. Most országos rekordra készültek, ugyanis eddig maximum 35 kilométer magasra engedtek fel ilyen ballont, most a 40-et célozták meg. A ballon fedélzetén, egy dobozban fényképezőgépet és jeladókat helyeztek el.

– A ballont 6 köbméter hidrogénnel fújjuk fel, ennek nagyon nagy a felülete, egy kis szél is tudja mozgatni, akármi ki tudja szúrni. Körülbelül másfél órát tölt a levegőben, majd kipukkan a lufi, elkezd zuhanni, a légkör sűrűbb részében kinyílik az ernyő ami fékezi amíg talajt nem ér a doboz

– ismertette Goda Zoltán. – Ha rövidebb pályán megy és nem megy olyan magasra akkor Komló környékén esik le, ha hosszabb pályán akkor pedig Bátaszék környékén.

A helyi általános iskola diákjai is kilátogattak a területre és a Pécsi Református Kollégium Technikuma és Szakképző Iskolájának sellyei intézményéből is érkeztek tanulók a rendezvényre. Mivel az iskolában működik kertész képzés, így megragadva az alkalmat ők is ellátogattak a kővágószőlősi tulipános kertbe.

– Nagyon tetszik a kert, a hirtelen jött áprilisi meleg miatt sajnálom, hogy a tulipánok hamar levirágoznak – mondta Balassa Krisztina tanárnő.