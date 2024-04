Az óra állása csak egy tényező, de nem a legfontosabb

Sok olyan gépjárművet vásárolnak meg, amiben 200 ezer kilométer van, de a sok városi használattól komolyabb gondjai lesznek. Érdemesebb azokra az autókra leszűkíteni a listát, amik inkább autópályán voltak használva. Egy 300 ezer kilométert futott, megfelelően karbantartott gépkocsi sokkal kifizetődőbb választás lehet, de sokakat elriaszt az óra állása. A kereskedők ezt kihasználva nem félnek akár 150-200 ezer kilométerrel visszatekerni az óra állását, mivel így több ezerrel, de akár milliókkal többért lehet továbbadni egy autón. Gyanús lehet egy kereskedőnél, ha az eladásra kínált autóknál szinte ugyanannyi kilométerrel állnak. Nem túl életszerű, ha erre odafigyelünk vásárláskor, megkímélhetjük magunkat egy komolyabb átveréstől.

Sok tévhit van, amit el kell oszlatni

Ha sokat van használva egy kocsi, a kormánykerék állapota rossz lehet. Ez egy olyan tévhit, ami egyáltalán nem igaz. Vannak olyan igényes tulajok, akik odafigyelnek arra is, hogy a kormány is megkapja a megfelelő tisztítást. Ez igaz fordítva is, néhány ezer kilométert futott autó is lehet leharcolt állapotban.

Hasznos lehet ha a szemünk helyett a fülünket is használjuk.

Érdemes meghallgatni a kocsi hangját hideg motorral. Emiatt ne is szóljunk előre, mikor néznénk meg a kiszemelt autót, mert ha hidegen rossz a hangja, a kereskedők be fogják indítani az autót a találkozó előtt.

Manapság vannak olyan vállalkozások, akik kimennek egy kiválasztott gépjármű állapotát felmérni. A motor körüli, rejtett problémákat csak használat közben jönnek elő, de ez a szolgáltatás nagyon sokat tud segíteni. Néhány tízezer forintba kerül, és mindenképpen megéri, ha nem értünk hozzá.