Ez utóbbi kijelentés azért is érdekes, mert jelenleg bruttó félmilliót kap a városházi civil tanácsnok, Kunszt Márta (DK) és a civil területnek van felelős alpolgármestere is, Zag Gábor (DK) személyében.

Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője szerint Mellár szavaiból kiderült, hogy a városvezetés nem tartotta be az ígéreteit, ezért is kérdés, hogy miért van szükség civil tanácsnokra havonta több százezer forintért.

Zag Gábor úgy reagált, hogy ők partnerként tekintenek a civilekre és több fórumot is szerveztek, de felé ezek a jelzések nem jutottak el, szerinte nem igaz, hogy nincs kapcsolattartó a civilekkel, mert éppen ő az és 104 civil szervezetet fognak támogatni.

Péterffy Attila pécsi polgármester érdemben nem válaszolt a felvetésekre. Azt közölte, hogy "elindult a kampány, és most figyeljük a nem valódi érveket" és "hirtelen meghallotta a civilek hangját" Mellár Tamás.

Kunszt Márta azt mondta, hogy kétszer is kikérték a civilek véleményét, de nem tehetnek arról, hogy csak egyetlen pályázó érkezett a szóban forgó koordinátori szerepre.

– Természetesen mindent ki lehet forgatni, de időarányosan teljesítették a koncepcióban foglaltakat, munkabizottságok létrehozása folyamatban van

– tette hozzá a DK-s politikus.

Mellár egyébként próbált válaszolni, hiába jelentkezett, nem kapott már szót Péterffytől. Mint ismert, Mellár volt az, akinek szervezete, a Mindenki Pécsért Egyesület 2019-ben indította Péterffyt a polgármester választáson. A baloldali politikus akkor és ahogyan most is, Gyurcsány Ferenc és az MSZP jelöltje volt, de egy civil szervezet mögé bújt. Péterffy kampányfőnöke a rágalmazásért jogerősen elítélt Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester volt, aki több céget is bedöntött és évekre eltiltották még a cégvezetéstől is.