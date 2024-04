Az Árkádban található Mischler Cukrászda & Bisztróban bőséges volt a fagyikínálat. Mintegy 15-féle jeges édesség volt a pultban. Ebből éppen 3 laktózmentes és 3 cukormentes fagyi is volt. A manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő pisztácia ízt itt is megtaláltuk, emellett a popcornon és a csokis meggyen akadt meg a szemem. Itt 100 forint/dekagramm áron mérték a fagylaltot. A cukormentes ára 120 forint/dekagramm, és fel volt tüntetve, hogy a legkisebb kiadható mennyiség 5 dekagramm.

A Király utcában lévő Levendula Kézműves Fagylaltozóban is próbát tettünk. Itt igazán különleges ízek is voltak a pultban. Az egyik amit kipróbáltunk a sóskaramellás popcorn, melyben valódi pattogatott kukoricadarabok is voltak. A másik a rózsa íz volt, melyet fenntartásokkal kezeltem kezdetben. Először valóban jött egy virágos íz, de nem volt bántó, inkább meglepő. A szokatlan ízek kedvelőinek mindenképpen megér egy próbát. Ez a fagylaltozó egyébként is a különleges ízeiről híres, augusztus 20-a környékén például kenyér ízű fagyi is szokott lenni. Itt is több vegán, tejmentes, cukormentes, valamint gluténmentes lehetőség is volt. Jócskán meg is kérik az árát itt a fagyiknak. A kiírás szerint 12.000 forint/kg áron mérik a jeges finomságot. Egy adag minimum 50 gramm. Mi a két adagért 1080 forintot fizettünk.

A Széchenyi téren, a Virág Cukrászda & Kávézó előtt hosszú sor állt. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy egészen nagy adagot adtak, s a többihez képest nagyon jó áron volt a fagyi. Itt egy 6 dekagrammos gombócért 500 forintot kértek általánosan. Az ízek tekintetében inkább hagyományosnak mondható a fagyikínálat. A megszokott csoki, vanília, citrom mellett volt itt is pisztácia, ribizli, ananász, tejszínes mogyoró, tiramisu, almás pite is. Több vegán opció közül választhattak itt is a fogyasztók.