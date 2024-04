Pécsen Péterffyék azzal számolnak, hogy átlagosan 30-35 millióba kerül nekik egy egy ilyen munka. A minap pedig egy újabb csomagot terjesztettek az illetékes bizottság elé, amiből az derült ki, hogy további 9 darab gyalogátkelőhelynek csak a megterveztetése 19 millió forintba kerül, vagyis zebránként több mint kétmilliót költenek csak a tervezésre. Erre állítólag a költségvetésben különítettek el pénzt, ugyanakkor nem világos továbbra sem, hogy miként hoztak össze 16 milliárdos adósságállományt, ha ilyen kiadásokra is van forrás a kasszában.

A Mohácsi Újság.hu ugyanakkor nemrég arról számolt be, hogy március végéig várták a helyiek arra vonatkozó javaslatait, hol épüljenek okoszebrák a városban. A mohácsi képviselő-testület döntött arról, hogy öt ilyen létesítményt alakítanak ki, várhatóan összesen bruttó 17, 5 millió forintból. Egy gyors fejszámolást követően tehát Pécstől alig 40 kilométerre fekvő Duna-parti városban töredékébe kerül egy-egy okoszebra kialakítása, hiszen amíg Pécsen átlagosan 30-35 milliót, vagy ahogy 2021-ben 16 milliót költenek erre, addig Mohácson 3,5 milliót áldoznak egy-egy ilyen feladatra. Természetesen nem kizárt, hogy más a műszaki tartalom, de az is elképzelhető, hogy csillogó üvegkerítést sem építenek. Mindenesetre mohácsi fejlesztések is éppúgy közlekedésbiztonsági célokat szolgálnak, hiszen az okoszebra kialakításával az adott átkelőhelynél a járművezetők mindig észlelhetik a gyalogosátkelést. A fényjelzés kizárólag addig tart, ameddig az áthaladás is, így a zebra csak indokolt esetben lép működésbe.