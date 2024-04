Bólyban május 4-én kerül sor Gasztromajálisra a Kiskastélyban. Kistermelők mutatják be portékáikat a történelmi környezetben, kínálva kézműves sajtokat, lekvárokat és más gasztronómiai különlegességeket. Gyermekprogramok és koncert is színesítik az eseményt.

Sásdon május 1-jén 15 órától zenés, autós felvonulás indul a városházától. Május 4-én pedig roma nemzetiségi gasztrokulturális fesztivált tartanak a sportpályán.

Komlón május 1-jén színes előadásokkal készülnek a város számára a munka ünnepével egybekötött Nemzetiségi napon, mely a Városháza téren kezdődik 14.30-kor. Német, horvány és cigány népi táncok és bemutatók lesznek láthatók, melyet a nap végén utcabál zár.

Mohácson több lehetőség közül választhatunk május 1-jén. A Csodaszarvas téren 10 és 18 óra között családi programon vehetünk részt, szabadtéri főzéssel, légvárral és kézműveskedéssel. A Széchenyi téren 8-tól 16 óráig tartják a 3. Retró Autós Majálist.

Pécsen május 1-jén a Maléter Pál út melletti zöld területen kerül sor a város által szervezett programokra délelőtt 10-től este 10-ig. Fúvószenekar, Kung Fu bemutató, gyermekszínház és különböző táncos fellépők, este fél nyolctól utcabál várja a látogatókat. Pécsen a Balokányban is lesz majális szerdán, délelőtt 9-től egészen este 8-ig. Horgászjáték, légvár, kézműves foglalkozások és állatsimogatás, illetve díszhalak, kreatív termékek, ékszerek vására várható. Fellépők is érkeznek, zenekarok, táncosok és bűvészek.

Pécsváradon egy nappal korábban, április 30-án kerül sor a Maifest keretén belül májusfa állításra 17 órától az Európa téren, sör és virsli, illetve patakparti piknik társaságában. 20 órától pedig a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megvalósuló bálon vehetnek részt az érdeklődők a kultúrházban.

A járás egy másik települése, Geresdlak finn-magyar majálisnak és családi napnak ad otthont, ahol 9-11-ig hagyományos és mulatságos finn sportokat mutatnak be május 1-jén.

Sellyén május 1-jén egész nap zene, főzőverseny és ugrálóvár várja a közönséget, de lehetőség lesz söröshordó hajításra és „talicskában az asszony” versenyre is, délelőtt 9 órától a Carolina téren tartandó majális során.

Siklóson május 1-jén 10-től 15 óráig a Béke téren családi programokkal és bemutatókkal várják a látogatókat, a program kezdetén májusfa állítássala Civil majálison. Zumba, aerobik bemutató, bűvészműsor, gyermekműsor, és lángosevő verseny is helyt kap, de a zsákbanfutás és a streetball műfajában is összemérhetjük tudásunkat, valamint egészségügyi és sportsarok is várja a résztvevőket.

A járásban még Villányban is várható program: május 1-jén a rendezvénytéren gyereknapot és majálist tartanak. Délelőtt májusfaállítás és versenyek lesznek, délután kézműves foglalkozások és különféle bemutatók várják a résztvevőket, amelyek között focibajnokság is helyet kap a Villány TC Sporttelepen.

Szentlőrincen új helyszínen, az Urbach téren kerül sor május 1-jén majálisra háromnegyed 10-től délután 4 körülig. Kézműves vásár, körhinta és légvár várja a gyerekeket, de szenior örömtánc, bűvész és a helyi ifjúsági fúvósok is bemutatkoznak. A zenéről továbbá Ruszó Tibor és Szabó Ádám is gondoskodik.

Szigetvár sem marad ki a sorból, a Csónakázó-tó partján rendezik meg május 1-jén a TóParty Majálist reggel 8-tól este 7.30-ig. Főzőverseny és fúvóskoncert, lufibohóc, kézművesek és számos népi játék várja a kicsiket és nagyokat, valamint pónifogatos kocsikázás és kalandjátékok is lesznek. Ebéd után táncbemutatók, majd este 6-kor Maszkura és a Tücsökraj zenekar koncertje következik.