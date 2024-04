A lakosok kétféle lehetőség közül választhatnak, ezzel csökkentve az öntözési célra elhasznált víz mennyisége után fizetendő közüzemi díjakat. A két locsolási kedvezmény közül egyszerre csak az egyikkel lehet élni.

A kétezer négyzetméternél kisebb alapterületű házi kerttel rendelkező fogyasztók május 1-től szeptember végéig érvényes 10 %-os locsolási kedvezményt igényelhetnek. Ennek értelmében az adott időszakban a felhasznált vízmennyiség egy tizedét nem kell megfizetni a csatornadíj számlában. A kedvezmény bármikor kérhető és a korábbiakhoz képest változás, hogy ha egyszer igényeljük a kedvezményt, az a következő években automatikusan megújul. Ám az elszámoláshoz érdemes még a május 1. előtt leolvasott óraállást elküldeni a szolgáltatónak, és a vízmérő záró óraállását is várják október 1-10. között.

Az úgynevezett locsolómérővel, vagyis külön mellékvízmérő felszerelésével is mérhető a locsolásra használt vízmennyiség. Eszerint a locsolási célú csapok vízfelhasználása után csak a vízdíjat kell fizetni, a csatornadíjat nem. A házi ivóvízhálózat kerti vezetékére vagy kifolyójára kell felszereltetni hiteles mellékvízmérőt és az innen engedett víz csak locsolási célra használható fel, nem vezethető a csatornahálózatba. Fontos tudni azonban, hogy a mérőhely kialakításával, a vízmérő beszerelésével és fenntartásával kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik. Mint azt a szolgáltató is hangsúlyozza, a megtakarítható összeg – és a beruházás megtérülésének ideje – nagyban függ a kert méretétől, jellegétől és persze attól is, milyen forróak a nyarak.

A 10%-os időszaki locsolási kedvezmény igénylése

Ezt a társaság honlapján az ehhez szükséges, dokumentumtárból elérhető nyomtatványon keresztül lehet igényelni. A kitöltött, mérőállással ellátott dokumentumot e-mailen ([email protected]) vagy postai úton (7602 Pécs, Pf. 33) lehet eljuttatni a Tettye Forrásház Zrt.-hez.