A kétnapos rendezvényt a pécsi Maláta Food étteremben tartják. Pete Gergely, az egyesület elnöke elmondta, hogy szombaton 10 órakor lesz a kapunyitás, majd 10.30-kor a nyitóbeszéd. Ezt követően bele is vágnak, kezdődhetnek a szerepjátékok, wargamek, kártyajátékok.

Nem csak az asztalokon folynak majd szerepjátékok

Vasárnap random játék is lesz, tehát a jelentkezőket sorsolás útján osztják be a mesélőkhöz, itt derül majd ki, hogy ki melyik játékon fog részt venni. Egyéb kapcsolódó programelemekkel is készülnek vasárnap, mint például figura festés, hennafestés, képregény valamint sci-fi és fantasy könyv kipakolás.

A rendezvény különlegessége a cosplay, aki szeretne beöltözhet és szavazni is lehet, vasárnap este a legtöbb szavazatot kapót díjazzák is. A rendezvény ingyenes és nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. A legtöbb meghirdetett játékhoz még lehet csatlakozni, de nézelődőket, érdeklődőket is szívesen fogadnak. Belépéskor mindenki kap majd egy sorszámozott tokent ajándékba, amit emlékbe hazavihet, és vasárnap délután öt szerencsés látogatót kisorsolnak, akik egyesületi ajándékot kapnak. Akinek megtetszenek a programok és szeretne csatlakozni az egyesülethez erre lehetőség lesz, tagfelvételt is tartanak, a tagoknak pedig tagsági kártya átvételi lehetőség is lesz. A kétnapos programon mintegy 150 résztvevőre számítanak, s a Pécsi Szerepjátékos és Wargame Egyesület a havonta megrendezett klubnapjaira is várja az érdeklődőket.