A tavalyi esztendőhöz hasonlóan idén is megtartották a Virág- és növényvásárt a Kossuth téren. Viszont míg 2023-ban május 5-én lehetett beszerezni a különféle örökzöldeket, mediterrán különlegességek, évelő- és szezonnövényeket, addig 2024-ben április 19-én volt erre lehetőség, ami a hamar beköszöntött meleg idő miatt nem is meglepő.

Az árusítók délelőtt 9 órakor már nagyban pakolták ki a növényeket a számukra kijelölt helyekre, és szépen lassan a vásárlók is megjelentek, mire mi leértünk, addigra már tele volt a vásár területe, és hosszú sorban várakoztak az árusoknál.

Nagyon sokan keresték a fűszernövényeket, amelyeket meg is lehetett találni a vásárban. Volt bazsalikom, koriander, kapor is, amelyeket 750 forintért lehetett kapni, de mindezek mellett lehetett mángoldot – 750 forint –, zellert – 750 forint – és fűszerbabért – 3000 forint – is venni.

A színes, balkonokat és teraszokat ékesítő növényeket is keresték az emberek. Van, aki kifejezetten a lobélia miatt érkezett, amely az egynyári dísznövények közé tartozik, de nagy számban volt kapható petúnia, hosszan és félig lefutó fajta is 800 forintos áron, amely hazánkban még mindig nagy népszerűségnek örvend, de az árusok kínálatában szerepelt Krisztus vércseppje is, amelyet sokan inkább fuksziaként hívnak. Ezt az évelő növényt szintén 800 forintért tudták beszerezni az emberek.