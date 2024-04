Gyógynövény ismertető túra indul április 10-én 10 órakor az Ős-Dráva Látogatóközponttól. A környezetünkben, réteken, legelőkön is megtalálható gyakoribb gyógyhatású, házilag is felhasználható növényeket mutatják be az interaktív foglalkozáson. A mintegy másfél órás programot kiegészíti az Ős-Dráva Látogatóközpontban található gyógy- és fűszernövénykert bemutatója, emellett lehetőség lesz gyógynövényes szappangolyó készítésére is.