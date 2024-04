A plakátokra felkerült az erősen megkérdőjelezhető "siker" szlogen mellé a "tisztesség" kijelentés is, amelyet a folyamatban lévő bűnügyi eljárások, a korrupciós ügyek, valamint a városházát jellemző Mutyiháza jelző tesz zárójelbe.



Nyomozások: saját koalíciós társa lemondana

Még Péterffy Attila jelenlegi polgármester saját zöldbiztosa, a momentumos politikus is azt nyilatkozta, hogy biztosan lemondana akkor, ha olyan ügybe keveredne, mint Péterffy egyik alpolgármestere. Ruzsa Csaba ugyanis úgy vette fel a közel 40 milliós alpolgármesteri fizetését Péterffy tudtával, hogy közben egy másik cégtől is kapott pénzt, csakhogy erre csak akkor lett volna lehetősége, hogyha az adott cégnél tudományos munkát végez. A Gyurcsány Ferenccel szövetkező baloldali városvezetés ezzel is védekezik, ám ez meglehetősen gyenge lábakon áll. Mindenesetre a közelmúltban nyomozást indítottak a hatóságok az ügyben, és Péterffy, valamint Ruzsa szerepét is vizsgálhatják a kérdésben.



Lakásmutyik sora

Péterffy másik alpolgármestere az az MSZP-s, rágalmazásért már korábban elítélt, Nyőgéri Lajos, aki azért a szociális területért felel, amely érintett a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozásában. Mint közismert, a hatóság hivatali vesztegetés elfogadása miatt indított nyomozást, mert valakik kenőpénzt fogadhattak el az önkormányzat berkein belül a bérlakások kiutalásáért. Időközben az is kiderült, hogy rokonok, barátok, vagy éppen ismerősök is juthattak bérlakásokhoz, információink szerint a gazdasági területet is vizsgálják már a nyomozók.



Eltiltották még a magáncégek vezetésétől is

Nyőgéri Péterffyhez rendkívül közel áll, hiszen kampányfőnöke volt, és ugyan a gazdasági bizottság elnöki posztjára nem volt alkalmas, alpolgármesternek fű alatt kinevezte a városvezető. Nyőgéri ugyanakkor annak idején nem igazán beszélt arról, hogy eltiltották még egy egyszerű betéti társaság vezetésétől is, miután több hozzáköthető vállalkozást bedöntött.



A nagy biznisz

A baloldali politikai elit egyik legnagyobb üzleti húzása a Mandulás kemping és a Bőrklinika cseréje volt, amely kapcsán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával nyomozás indult – lapunk feltáró cikkeinek következtében is – a Tolna Vármegyei Rend­őr-főkapitányságon. Az ügylet során a baloldali önkormányzat az MSZP-hez köthető ingatlanos segítségével készített értékbecslésekkel adta el az egymilliárdra tartott Bőrklinikát, és szerezte meg a 15 éve szocialista érdekkörökhöz került Mandulás kempinget, amelyet a tulajdonosok korábban alig 200 milliós érték alatt tartottak nyilván a könyvekben.



Elítélttel egyeztetett Péterffy

Az ügyben több feljelentést is kaptak a hatóságok, és Péterffy még egy, a Zuschlag-perben elítélt ügyvezetővel is tárgyalt, amely azonban egyáltalán nem vette komolyan a városvezetőt, és nem is tett rendet a kempingben. Így ezt a baráti biznisz után a pécsi állampolgároknak kell kifizetnie.



Elvettek 405 milliót

A baloldali önkormányzat azon húzása miatt is nyomozás indult, hogy gyakorlatilag leemeltek 405 millió forintot a pécsi kistérségi társulás számlájáról. A Pécsi Kistérségi Társulás vezetője ezt jogszerűtlennek tartotta, amit a város jegyzője is megerősített. Az ügyben rendőrségi nyomozás indult.



Sántít ez az ügy is

Hiába hoztak helyzetbe a városvezetők egy baráti, a városházán DK-s rokoni kapcsolatokkal rendelkező céget, hogy az a munkához lényegében hozzá sem látott, a hatóságok figyelmét ez ügylet sem kerülhette el, miután a Tiszta Kezek Frakció feljelentést tett. A cégnek ugyan kifizettek közel 21 milliót, de Péterffyék lefújták a munkát, még a munkaterületet sem adták neki. A vállalkozó hozzátartozója most Péterffyék képviselőjelöltjévé lépett elő.