A baráti szakszervezetis

Hofekker egyébként a neki nem tetsző újságírókkal kapcsolatban alpári, trágár, homofób hangnemet enged meg, erőszakos utalgatásaival a közösségi térben, mások becsületének a gyalázásával igyekszik híveket toborozni magának. A cégvezetés és baloldali önkormányzat barátjának viselkedésétől ugyanakkor sem a városvezetők, sem a cégvezetés nem határolódik el, ezzel is jelzik az egyetértésüket, hagyják jóvá az illető cselekedeteit, a pécsi rendőrség részéről pedig nem tudni, hogy milyen lépéseket tesznek, tettek a férfi uszításának megfékezése érdekében. Korábban sajtótájékoztatón beszélt rendkívül primitíven, de korábban a neki nem tetsző cégvezetőről mondta azt, hogy "fejbe lőné".

Januárban számoltunk be arról is, hogy lapunk információi szerint az egyik uránvárosi buszmegállóban a Tüke Busz Zrt. 121-es járata otthagyott egy kerekesszékest a megállóban. A sofőrre a társai szóltak rá, hogy mit művelt, a baloldali városvezetés kedvenc szakszervezetise, Hofekker lehetett forrásunk szerint, aki állítólag arra hivatkozott, hogy nem is jelzett a kerekesszékes.

Drágább jegy, kevesebb busz

Közismert, hogy Péterffy Attila polgármester a buszjegyekkel kapcsolatos vállalását is megszegte. A 2019-e kampányban ugyanis azt mondta, „amennyiben polgármester leszek, a buszjegyek árát jelentősen csökkenteni fogom!” Ez viszont egyáltalán nem következett be, sőt, két évvel ezelőtt bejelentette, hogy „megerősített nyári menetrendet” vezetnek be és a buszjegyekért többet kérnek.

Távozott a gazdasági vezető

Sajtóhírek szerint a napokban távozott a Tüke Busz Zrt. gazdasági igazgatója a cégtől, aki pár napon már a harmadik vezető beosztású személy, vagy meghatározó baloldali szereplő, aki a Péterffy-féle önkormányzatot otthagyja.