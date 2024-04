Bár a forgalmasabb pécsi utcák közé sorolható, de még mindig kevésbé jelentős az autósforgalom a Megyeri út vasúttól északra fekvő részén, mint a közeli 6-oson, vagy a Mártírok útján. Ennek megfelelően a városnak ez a része csendesebb, nyugodtabb arcát is mutatja, és bár üzemek, irodák is találhatóak itt, mégis családi házas övezetnek tekinthető ez a környék.

Patkányok miatt panaszkodnak

Fotó: Wirestock Creators

Annak ellenére, hogy a terület a DK-s képviselőhöz, Auth Istvánhoz köthető – jelenleg bezárt – kocsmahelyiség is itt található, a helyiek mégis erős kritikával illetik a Gyurcsány-párti városatyát.

Információink szerint ugyanis azontúl, hogy bizonytalan számban, de akár tucatnyi fát is kivághattak tavaly az önkormányzat bicikliutas beruházásának keretében, ami elvileg egy zöldprojekt volt, a parkolók megszüntetésének sem volt sok híve. Az itteni bicikliút építése miatt kellett menniük a fáknak, hatalmas, több évtizedes növényeket irtottak ki pillanatok alatt, és a nyomokat is igen hamar eltüntették tuskómarókkal – az önkormányzat azzal magyarázta a favágásokat, hogy azok a lakókat zavarták. Ugyanakkor ezzel együtt a terület klimatikus viszonyait is megváltoztatták, hiszen nyáron ezek a fák megóvták az utcát és a házakat a túlzott felmelegedéstől, igaz levelüket is hullatták. A helyiek szerint egyébként megoldás az lehetett volna, hogyha kisebb fákat ültetnek.

Ezeken túl azzal sem igazán voltak megelégedve, hogy több tucatnyi, szerintük nagyjából 60 parkolót tüntettek el a környéken Péterffy Attila polgármester és önkormányzatának a projektjében. Az egyik ott lakó hölgy azt mondta munkatársunknak hogy folyamatosak a konfliktusok a szomszédokkal is, mert oly mértékben elvették a parkolókat, hogy a saját házuk előtt sem tudnak megállni, ezért mindig egymással vitatkoznak, hogy elférjenek főleg akkor, ha vendégek érkeznek hozzájuk. Azt is elmondta, hogy szerinte csak földet hoztak, lényegében nem látszik, hogy füvesítés történt volna az adott területen.

Arról is nem is beszélve, hogy a munkálattokkal igencsak kapkodtak, hogy a befejezési határidőt tartani tudják, aminek várhatóan hosszabb távon meglesznek a következményei is.

Patkányok jelentek meg

A belváros peremterületén található Megyeri úton élők továbbá annak is hangot adtak, hogy az utca Mártírok útjához közelebb eső felében több ingatlantulajdonos is találkozott a fertőzésveszélyes patkányokkal, a rágcsálók vélhetőn a pécsi önkormányzat szennyvízrendszerében találtak menedékre és megfelelő élettérre. Információink szerint az elszaporodott állatok miatt többen azt tervezték, hogy a városi vízszolgáltatónak szólnak. Az egyik helybeli azt mondta, hogy náluk három patkányt is megfogott az a nyest, amelyik márciusban jelent meg a házuknál, így most nincs patkány náluk.