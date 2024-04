Varga Tamás, a Pécsi Állatkert és Akvárium-terrárium gyűjtemény-és nevelési vezetője járt stúdiónkban. Mesélt nekünk a célokról, egy állatkert sikerességéről, sőt a 65 éves évforduló is szóba került.

A pécsi állatkert gőzerővel készül a 65. születésnapra

Fotó: Laufer László

Készül a pécsi állatkert

– Milyen célkitűzésekkel vágott neki a pécsi állatkert a 2024-nek?

– A mindennapos programjainkon túl alapvetően már most 2025-re készülünk, hiszen jövőre lesz 65 éves a PécsZoo. A marketingstratégia szempontjából ez az év jó mérőszám lesz, gyakorlatban most teszteljük az újításokat, melyeket alkalmazni tervezünk a jövő évben. Lesznek 2024-ben is gyűjteményi bővítések, nemrégiben például két kakadu érkezett hozzánk Németországból, valamint bővült az ara állományunk, és két rózsás kanalasgém is érkezett, akik jelenleg karanténidejüket töltik.

– Mit gondol, miben rejlik egy állatkert sikeressége?

– Ez egy rendkívül összetett kérdéskör. Én mindenképpen a látogatói oldalról közelíteném meg elsősorban. Egy állatkertnek a legfontosabb feladata az, hogy kiszolgálja a látogatói igényeket, nyilvánvalóan a saját lehetőségeihez mérten. Fontos, hogy felmérjük azt, hogy milyen az általános megítélése az állatkertnek. A látogatók bevonása nem csak anyagi szempontból fontos. Egy állatkert akkor sikeres, hogyha az üzenetet át tudja adni és a rábízott feladatokat képes megvalósítani. Az állatvilág, a biodiverzitás és a környezet komplex szemléletű védelme kiemelkedően fontos, továbbá az is, hogy a látogatók találkozzanak olyan állatokkal, amelyek érintettek ezekben a problémákban. Meghatározó az is, hogy az emberek magukénak érezzék ezeket. Ha össze kellene foglalni, akkor három kérdést tennék fel a sikerességgel kapcsolatban. Mennyire jól tudja felvenni az állatkert a látogatóival a kapcsolatot, mennyire tudja átadni az üzenetet, illetve hogy mennyire tudja formálni a környezet- és természetvédelmi szemléletet.

– Milyen kapcsolatot ápolnak az országon belüli állatkertekkel? Hogyan kell elképzelni a kapcsolattartást a külföldi intézményekkel?

– Rendkívül gördülékeny szakmai kapcsolat alakult ki a magyarországi állatkertek között. Sokat dolgozunk együtt, ötletelünk, a tavalyi Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének éves konferenciájának köszönhetően pedig még szorosabb lett az együttműködés, elsősorban zoopedagógiai vonalon. Jó beletartozni ebbe a magyar közösségbe. A külföldi intézmények kapcsolattartásában kiemelkedő feladata van a fajkoordinátoroknak, ők kötik össze az állatkerteket, ők segítenek megfelelő állatokat szerezni a gyűjteménybővítések során. A tapasztalatomból kiindulva, mindenhol jó szívvel fogadják a kollégákat. Ha elutazunk valahová a világban nyaralni, és előtte írunk a közelben levő állatkertnek, hogy a arra töltjük a vakációt, akkor legtöbbször nagy szeretettel fogadnak minket.

– Van olyan terv, amit elárulhat a 65 éves évfordulóval kapcsolatban?

– Egy nagy álmunk van, szeretnénk egy új állatcsoportot bemutatni, viszont erről egyelőre nem szeretnék többet elárulni, mivel számos bizonytalanság van a történetben. Az biztos, hogy ha minden összeáll, akkor Magyarország egyik legjobb tematikus bemutatóját fogjuk tudni a látogatók elé tárni. Szeretnénk összemosni az állatkertek éjszakáját és a pécsi állatkert születésnapját - amit augusztus 20-án ünneplünk -, és egy olyan grandiózus eseményt létrehozni, amely méltó a 65. születésnapra.