A guruló dollárok botrány, a baloldal kampányának külföldi finanszírozása, az adathalász módszerek hívták életre a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, valamint ráirányították a figyelmet az adatvédelmi eljárások fontosságára is. Pécsen a baloldal eddig tagadta, hogy kapott volna a milliárdos külföldi támogatásokból, ugyanakkor Péterffy Attila, pécsi polgármester éppen guruló dollárok botrány főalakjának, Márki-Zay Péternek kampányolt 2022-ben. A bukott baloldali miniszterelnök-jelölt szervezete az a Mindenki Magyarországa Mozgalom volt, amelynek jelentős pécsi kapcsolatai vannak, hiszen Baranyában Mellár Tamás (Párbeszéd) baloldali képviselő az egyik alapító, és annak idején, 2019-ben a Mindenki Pécsért Egyesülettel indította Péterffyt a választáson.

Péterffy nem szégyelli mennyit ,,keres"

Fotó: Löffler Péter

Mi a kapocs a Diána téri piac és a jóslás között?

Mellárral azonban összerúgta a port Péterffy, így a helyi baloldali kalapból előhúzták a Pécs Jövője Egyesületet, nagyjából négy évvel ezelőtt. Az egyesület a politikai színpadra azzal lépett fel, hogy a Diána téri piac és a környék átépítéséről 2021-ben a lakosságtól kértek javaslatokat. Ezzel kapcsolatban azonban az akkori elnök, Szekeres Gábor a városi önkormányzati propagandalapnak adott interjújában beszédes nyilatkozatot tett. Már 2021 februárjában azt közölte, hogy "a piacra vonatkozóan a lehetőségek kötöttek, a piactól északra fekvő zöldterület azonban nyílt kérdés, ezért csak erre várjuk a lakossági javaslatokat".

Mindez több okból is különös: az interjú megjelenésének időpontjában, 2021. február 17-én már az egyesületi elnök tudta, hogy a lakosság a piac épületének elképzeléseibe, terveibe már nem szólhat bele, hiszen a "lehetőségek kötöttek" – csakhogy az önkormányzat a Diana téri piac rekonstrukciójára a pályázatot csak február 26-án nyújtotta be. Elvileg csak a támogatási szerződés megkötése után indulhat el egyáltalán a létesítmény megtervezése, kivitelezése. Nem kizárt persze, hogy Szekeres egyszerűen csak egy remek jós volt, amikor a pályázat beadása előtt kötöttségről beszélt, mindenesetre a 2022-ben a városfejlesztési cég oldalára felkerült látványtervek a mostanra már elkészült, bár még mindig zárva lévő létesítményt mutatják be.

Fairtás és a "kötöttség"

Ez lehetett talán a magyarázata annak is, hogy tavaly nyáron Péterffyék egyáltalán nem akartak hallani arról, hogy ökológiai szempontoknak megfelelően áttervezzék a létesítményt, amikor a helyeik tiltakoztak, hiszen vélhetően valamilyen – egyelőre tisztázatlan okból – kényszerpályára kormányozták magukat. Mindenesetre lazán kivágtak évtizedes fákat, és létrehoztak egy olyan épületet, amelyről már most a saját híveik részéről több komoly kritika elhangzott.

Durva ámokfutás indult

Szekeres Gábor elnök nem sokáig lehetett az egyesület elnöke, a guruló dollárok ellenére a baloldal számára 2022-ben elbukott parlamenti választás után két nappal leváltották. Helyére Bodnár Imre, Péterffy baráti ügyvédje került, akinek a köreihez egyes városházi vélemények szerint több százmillió forint került. A szervezet ezt követően nagyobb fokozatra kapcsolt, fizetett hirdetéseket jelentetett meg, amiben durva lejáratásoknak adott teret. Aztán a baloldali ügyvéd és Péterffy holdudvaráról az év elején kiderült, hogy egy olyan pécsi ügyvédnővel voltak rendkívül szoros kapcsolatban, akivel szemben tucatnyi sértett tett feljelentést. A 34 éves nővel szemben többrendbeli ügyvédi visszaélés, többrendbeli csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt indult nyomozás.

Kis gól is gól, kis trükk is trükk

A fentiek után – illetve az időközben létrejött a Szuverenitásvédelmi Hivatal miatt is – idén tavasszal megváltak a Pécs Jövője Egyesülettől Péterffyék, helyette létrehoztak egy teljesen hasonló nevű, hátterű, logójú és vezetésű szervezetet, a Pécs Jövőjéért Egyesületet. Jelenleg már ez szerepel a pécsi társaság kampányszövegein, kiadványain, mindenhol. A másikat igyekeznek eldugni a kíváncsi szemek elől, hiszen még a nevét is átírták A Város Jövője Egyesületre.

A duplikáció kapcsán már korábban megírtuk, hogy lapunk forrásai szerint az újabb szervezet létrehozása azt a célt szolgálhatta, hogy a júniusi választáson "tiszta lappal" induljanak, mert a korábbi egyesületnek a 2023-as évről szóló beszámolóját éppen a választás előtt kellene nyilvánosságra hoznia. Az előző szervezet azonban ezzel kikerült a Szuverenitásvédelmi Hivatal látóköréből.

Még egy adatvédelmi, jogi tájékoztatóra sem futotta Péterffy "szakemberének"

A Pécs Jövője Egyesület weboldala – amely tehát korábban emailen várta a pécsi ötleteit a piac kapcsán – továbbra is elérhető, és pontosan mutatja azt a felfogást, hogy Bodnárék mások szemében hogyan veszik észre a szálkát, míg a sajátjukban a gerendát sem. Azontúl, hogy a rendkívül vagyonos, közpénzeket felmarkoló Bodnár-gárda közzétett a honlapján egy bankszámlaszámot, valamint emailben vár adatokat, egyetlenegy adatkezelési szabályzat, vagy adatvédelmi nyilatkozat nem található az oldalon, holott elvárja a csapat, hogy ez utóbbit elolvassuk egy levél elküldése előtt. Sőt, Bodnárék féle szakmaiságra jellemző, hogy az oldal impresszumában a nyomdaiparban jól ismert, lorem ipsum kezdetű, generált vakszöveg olvasható, amelynek semmilyen nyelven nincs értelme.

Átvilágítják-e őket végül?

Visszatérve a piaccal kapcsolatos lakossági ötletbörzére, ilyen előzmények után kérdéses, hogy a Bodnárék által megkapott és begyűjtött adatoknak mi lett a sorsa, ahogyan az is, hogy vajon a saját beszámolójukat, a támogatásokat, illetve a saját adatkezelésüket az "átvilágító" Bodnár Imre átvilágítja-e, vagy sokkal komolyabb szakemberek, komoly hatóságok – akár a Szuverenitásvédelmi Hivatal – dolga lesz ez a balos városvezetők leváltása után.