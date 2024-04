A jelenlegi polgármester, Péterffy Attila annak idején azzal az ígéretcunamival szerezte meg a hatalmat Pécsen, amiknek döntő hányadában lényegében semmilyen értékelhető eredményt nem ért el. A pénzügyi kasszakulcsokhoz hozzájutva ugyanis nem nyitotta meg a Drakula-pincét – még egy árva kísérlet sem történt a lehetőség megvizsgálására. A pécsi akvaparkról még 2020 júniusában is azt állította, hogy „a pécsiek megérdemelnek egy fürdőt, ez a fejlesztés a pécsi városvezetés kiemelkedő vállalása, és azon dolgozunk, hogy még ebben a ciklusban mindenképpen megvalósuljon”. Az ígérgetés ellenére, a fürdő építése kapcsán sem történt még egyetlen kapavágás sem, színes és szép rajzokon, tanulmányokon kívül nincs semmi előrelépés ez ügyben, ráadásul már egy árva fillér sincs a beruházásra.

Gyurcsány Ferenc jelöltje, Péterffy Attila a buszjegyek árának csökkentését is megígérte, de éppen ennek az ellenkezője történt.

Fotó: Löffler Péter

Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltje annak idején még a vállalkozók megsegítését, a befektetők letelepítését is megígérte a 2019-es kampányában, de helyette inkább 16 befektetőt elüldözött és 16 milliárdos adósságállományt halmozott fel.

Péterffy emelte a jegyárakat

A buszjegyekkel kapcsolatos vállalását is megszegte a balliberális városvezető. Az előző kampányban ugyanis azt mondta, „amennyiben polgármester leszek, a buszjegyek árát jelentősen csökkenteni fogom!” Ez viszont egyáltalán nem következett be, sőt, két évvel ezelőtt bejelentette, hogy ősszel csupán a „megerősített nyári menetrend” lesz, és a buszjegyekért többet kérnek. Bár a bérletekhez nem nyúltak hozzá, ám ezzel együtt a csökkentett, megritkított menetrend következtében valójában ugyanazért a pénzért jóval kevesebb szolgáltatás is kapnak az utasok. Arról nem is beszélve, hogy a tisztaságra is panaszkodnak a pécsiek, de rengeteg járat kimaradt az elmúlt években, a baloldali városvezetők ugyanis képtelenek voltak kezelni a tömegközlekedés helyzetét, hiszen addig húzták a sofőrök béremelését, amíg rengetegen elhagyták a buszos céget.

A béremelésért aztán kiemelten a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) küzdött, míg a másik, az MSZP-s támogatású képviselőjelöltséggel sikertelenül próbálkozó Hofekker Ferenc vezette érdekképviselet például az idei munkabeszüntetést sem támogatta, ami nem lehet véletlen, hiszen MSZP-DK barát a jelenlegi városvezetés is. Tény az is, hogy Hofekkerék elveszítették a korábbi támogatottságukat, hiszen már ők a kisebbik szakszervezet a vállalatnál.

A SZAKSZ egyébként már korábban bejelentette: tovább folytatja a bérharcát.