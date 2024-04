A Péterffy Attila vezette jelenlegi baloldali önkormányzat 2021 végén szabadult meg a reptér többségi tulajdonától, és annak ellenére adta el a kormányzati döntés után a baloldal, hogy Orbán Viktor kormányát, a jobboldalt helyben és országosan is folyamatosan támadta.

Péterffy Attila eladta a repülőteret

Fotó: Laufer László

A Magyar Állam azonban a tulajdont azzal a céllal vette át, hogy a kormányzat a dél-dunántúli térség fejlesztésére fókuszáljon és lendületet adjon Pécsnek is. A Magyar Állam (amit jelen esetben a Külgazdasági és Külügyminisztérium képvisel) úgy szerzett többségi tulajdont a pogányi repülőteret üzemeltető gazdasági társaságokban, a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft.-ben és az AIR-Horizont Nonprofit Kft.-ben, hogy közel egymilliárdért megvásárolta a baloldali pécsi önkormányzat tulajdonrészének nagyobbik hányadát a vállalatokban. Az ügylet fontos része volt az is, hogy akkor bejelentették, hogy állami forrásból több milliárd forintos fejlesztést szeretnének végrehajtani a pécsi, pogányi repülőtéren.

Már első évben jött százmilliós állami segítség

A legfrissebb, a 2022-es évről szóló hiteles céges adatbázisban fellelhető információk szerint már az állami többségi tulajdon első évében 136 milliós támogatást kapott a légikikötő a Miniszterelnökségtől.

Mint az közismert, ennek a stabil és biztonságos pénzügyi háttérnek köszönhetően vált az lehetővé, hogy a közelmúltban nagyobb gépeket is tudott már fogadni a pécsi légikikötő. A repülőtér kapcsán idén tavasszal jelentették be, hogy Münchenbe, Máltára és a tervek szerint Korfura is indítanak menetrendszerű járatokat.

Az amúgy a reptéri cégekben és a repülőtér területét illetően is kisebbségi résszel rendelkező Pécs polgármestere, Péterffy Attila minap beszélt a témáról az egyik országos televízióban. Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltje lényegében az előző fideszes városvezetést szidta. Azt az önkormányzatot, amely egyébként éppen a Magyar Szocialista Párt regnálása idején felhúzott, de lényegében alig üzemelő létesítményre milliárdon felüli összeget volt kénytelen elkölteni a regnálása alatt, hogy legalább lélegeztetőgépen tarthassák a repülőteret.

A baloldali városvezető arról már nem beszélt, hogy az önkormányzattól ezt a jelentős működési támogatást éppen a Magyar Állam vette át, hiszen csak egy év alatt 136 milliót pumpált bele a légikikötő fenntartásába, amíg például 2021-ben 106 milliós támogatást volt még kénytelen fizetni az önkormányzat a fenntartásra.

Elképesztő hitelben úszik Pécs

Péterffyék kasszájába tehát az eladásból befolyt egymilliárd forint, és nemcsak a repülőtérre érkezett többlet állami támogatás, hanem más célokra is, ennek ellenére hoztak össze 16 milliárd forintnyi adósságot baloldaliak néhány esztendő leforgása alatt, amit még két évtized múlva is a pécsieknek kell visszafizetnie. A hitelcunami pedig éppen 2021-ben indult meg masszívan.