Tavaly novemberben már szerkesztőségünk birtokába is eljutott egy videófelvétel, amin az látszik, ahogy a Gyurcsány-párt városházi frakcióvezetője, Kunszt Márta békésen szunyókál a Péterffy Attila irányította pécsi közgyűlésben. A felvételen jól láthatóan egy pillanatra felriad, majd azonban tovább szundizik. Kunszt azonban akkor nem első alkalommal aludt el, szunyókált a közgyűlési munka helyett, hiszen máskor beszámoltak arról, ahogy édesdeden alszik, miközben a város sorsáról hoznak döntéseket.

Kunszt Márta, Péterfy civil tanácsnoka

Kunszt Márta ugyanakkor civil tanácsnok is, de lényegében e tekintetben elvégzett munkájáról kevésszer számolnak be Péterffyék, sőt 2023-ban már a városházi propagandasajtó is arról számolt be, hogy "a civil szektorral való együttműködés megerősítése érdekében a városvezetés nyílt pályázatot írt ki civil szervezetek számára az úgynevezett civil koordinátor kiválasztására". A párhuzamosság azért is érdekes, mert rajtuk kívül még a pécsiek fizetik millión felül Zag Gábort, a kulturális területért felelős alpolgármestert is, a civil szféra határterületeként pedig a rágalmazásért elítélt Nyőgéri Lajos a szociális ágazatért felel, szintén millión felüli apanázsért.

Péterffy Attilával is jól járt

Kunszt karrierjét még a Magyar Szocialista Párt színeiben kezdte, részese volt annak a baloldali városvezetésnek, amelyik több mint 40 milliárdos adósságot halmozott fel, de közben azért 3,1 milliárd forintnyi jutalmat szórt ki. Másfél évtizede így üthette markát nettó 7,4 millió forintnyi jutalom. Összehasonlításképpen 2008-ban 175-198 ezer forint körül volt a bruttó átlagkereset, azaz legalább 35 havi bruttó fizetésnek örülhetett Kunszt akkoriban.

A baloldali politikus ugyanakkor Péterffy Attila baloldali polgármesterrel 2019-ben sem járt rosszul, hiszen miután nem belőle lett a DK-s alpolgármester, hanem az azóta leváltott Bognár Szilviából, így neki is kellett valamilyen extra pozíciót megkapnia. A civil tanácsnoki feladatkör pedig azért is lehetett testhez álló számára, mert egyáltalán nincs a frontvonalban, a háttérben könnyen szövögetheti a baráti civilekkel is a kapcsolati hálóját – mindezért pedig szintén kiemelt fizetést kaphat. Jelenleg ez bruttó félmillió forint a meglévő bruttó 431 ezer forintos nyugdíja mellett.